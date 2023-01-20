街邊索吻趙又廷 豐腴高圓圓疑懷二胎

趙又廷(左)、高圓圓結婚八年多，感情依舊甜蜜。(取材自微博)

台灣男星趙又廷 三年多前和大陸女星高圓圓 在北京 迎接女兒Rhea出生後，沒多久就因疫情爆發而滯留北京，近日他攜家帶眷現身台北，高圓圓身材比以前豐腴，疑似懷孕，但趙又廷經紀人否認懷孕說，指一家三口是回台過春節的。

綜合媒體報導，趙又廷日前被媒體目擊現身內湖，他戴著口罩，穿著黑色寬鬆T恤、休閒長褲獨自步行到巷口的便利商店買東西，大概逛了5分鐘到櫃檯結帳，看他買了很多飲料、包括海尼根啤酒、水果酒、哈根達斯迷你杯等，買單後提著一大袋東西走回住處。

隨後趙又廷再度下樓，跟老婆高圓圓、小孩一起走出大門，趙又廷改穿灰色長袖棉T，高圓圓則一身寬鬆休閒打扮，素顏戴著髮箍與口罩，趙又廷先快步走向停車場，高圓圓則陪著溜滑板車的女兒緩緩走在趙又廷身後。

趁著小孩玩滑板車溜到一旁，高圓圓嘟起嘴唇貼向趙又廷，抓著他的手臂索吻，趙又廷回應愛妻熱情討吻，兩人輕輕的吻了一下後迅速分開，老夫老妻生活仍然保有些許甜蜜的嬌羞。

據報導，趙又廷與高圓圓2011年合作電影「搜索」結緣，2014年於北京領證結婚，2019年5月女兒出生。兩人結婚八年多，一直被外界視為模範銀色夫妻，只要同時現身，一定冒出粉紅泡泡，即使已過七年之癢，小倆口也總如戀愛中的情侶般親密。