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孫儷讚鄧超新作演技 自曝常狠批他演出「看不到角色」

娛樂新聞組／綜合報導
孫儷常批評鄧超演技，還說看他的戲時只感覺看到了鄧超，沒有看到那個角色。（取材自微博）
孫儷常批評鄧超演技，還說看他的戲時只感覺看到了鄧超，沒有看到那個角色。（取材自微博）

電影「中國乒乓之絕地反擊」日前在北京首映，導演兼主演鄧超孫儷等出席映後見面會和觀眾交流。在見面會上，孫儷調侃丈夫鄧超平時一副無所畏懼的模樣，其實很焦慮。但她也說，認可鄧超在「中國乒乓」裡的表演。

搜狐娛樂報導，現場來了很多業內嘉賓，都對這部電影給出了很高的評價。但鄧超還是表示自己很忐忑，；一旁的孫儷說，這才是鄧超的底色，他平時無所畏懼的樣子只是一個外殼，實際上很焦慮。孫儷還談了鄧超這幾年的變化，由驕傲、自負到沉下心來思考、行動。她也認可了鄧超在「中國乒乓」裡的表演，她說自己心裡肯定：這部電影成了。

孫儷大談內心話說：「我是離鄧超最近的人，我對他比較了解。有時候大家看到他那個瘋瘋癲癲呀，那個無所畏懼的樣子，那只是他的一個包裝、一個外殼。熟悉我們的朋友都會知道，他比我焦慮多了，想的比我多多了。他會很關照大家的情緒，很在乎，格局更大，想的更多。」

孫儷常批評鄧超演技，還說，看他的戲時只感覺看到了鄧超，沒有看到那個角色。（取材自...
孫儷常批評鄧超演技，還說，看他的戲時只感覺看到了鄧超，沒有看到那個角色。（取材自微博）

孫儷說，鄧超和編劇俞白眉這兩年產生的挫敗感、不被信任都一直鞭策他們，「我看到的更是一件好事情。原來他們可能會有一些驕傲，一些自己的自負。」「當然也是因為這疫情三年吧，好像我們的心都沉下來了，他會花更多的時間去思考，我真正的理想，我真正喜歡的東西，我怎麼付出行動去實現它，去完成它。」

據報導，孫儷表示，記得當這個電影出現時，鄧超第一次給自己看兩個片段，「我就講鄧超你變了，我覺得他把自己往裡藏了，我能看到角色。」

孫儷直言：「有時候我經常跟他講，我說我看你的戲時就感覺看到了鄧超，我沒有看到那個角色，有時候我對他的批評比外面的可能更犀利，因為我對他太熟悉了。但是這次我看到了一些片段，我跟他說我看到了不一樣的你，他一開始還很忐忑，問真的嗎？我真的想說，這部電影在我心裡它真的成了。」

鄧超 孫儷 電影

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