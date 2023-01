同框男神梁朝偉 陳冠希重回靚仔時期

陳冠希(左起)與劉嘉玲、梁朝偉合照,突然重現昔日帥氣模樣。(取材自微博)

42歲港星陳冠希(Edison)近年現身亮相人前多次被指外貌憔悴,靚仔不再。不過16日陳冠希和劉嘉玲、梁朝偉 合照,突然重現靚仔樣。陳冠希皺紋和鬚根都消失,打扮整齊,整個人容光煥發,看來見到老友,心情相當不錯。

香港 01報導,劉嘉玲和梁朝偉精神狀態都保持得超好,劉嘉玲16日在IG上發文指好開心新年前可以相聚,「Good catch up before Chinese New Year! 」陳冠希回覆道:「SO MUCH LOVE」。不少網友都回想起「無間道」畫面,更稱讚兩位是「兩代男神」。

劉嘉玲曬出老公梁朝偉及陳冠希的同框照片,只見照片中,陳冠希與梁朝偉對著鏡頭露出微笑,現已60歲的梁朝偉整個人看起來氣色非常好。

其實在之前,陳冠希也曬出了他跟梁朝偉的合照,那個時候他們倆是在東京潮流活動中相遇的。不過,當時的陳冠希的打扮有點隨意,跟當時的梁朝偉相比,狀態有點略遜一籌,甚至還被網友調侃保養的不如梁朝偉。

據悉,陳冠希曾因其帥氣臉龐榮登「香港四大美男」之一,後因「艷照門事件」退出香港娛樂圈,近期更被網友拍到在日本 街頭與民眾衝突的影片,再次引發網路熱議。