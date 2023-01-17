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同框男神梁朝偉 陳冠希重回靚仔時期

娛樂新聞組／綜合報導
陳冠希(左起)與劉嘉玲、梁朝偉合照，突然重現昔日帥氣模樣。（取材自微博）
陳冠希(左起)與劉嘉玲、梁朝偉合照，突然重現昔日帥氣模樣。（取材自微博）

42歲港星陳冠希（Edison）近年現身亮相人前多次被指外貌憔悴，靚仔不再。不過16日陳冠希和劉嘉玲、梁朝偉合照，突然重現靚仔樣。陳冠希皺紋和鬚根都消失，打扮整齊，整個人容光煥發，看來見到老友，心情相當不錯。

香港01報導，劉嘉玲和梁朝偉精神狀態都保持得超好，劉嘉玲16日在IG上發文指好開心新年前可以相聚，「Good catch up before Chinese New Year! 」陳冠希回覆道：「SO MUCH LOVE」。不少網友都回想起「無間道」畫面，更稱讚兩位是「兩代男神」。

劉嘉玲曬出老公梁朝偉及陳冠希的同框照片，只見照片中，陳冠希與梁朝偉對著鏡頭露出微笑，現已60歲的梁朝偉整個人看起來氣色非常好。

其實在之前，陳冠希也曬出了他跟梁朝偉的合照，那個時候他們倆是在東京潮流活動中相遇的。不過，當時的陳冠希的打扮有點隨意，跟當時的梁朝偉相比，狀態有點略遜一籌，甚至還被網友調侃保養的不如梁朝偉。

據悉，陳冠希曾因其帥氣臉龐榮登「香港四大美男」之一，後因「艷照門事件」退出香港娛樂圈，近期更被網友拍到在日本街頭與民眾衝突的影片，再次引發網路熱議。

梁朝偉 香港 日本

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