張繼聰首奪港影帝 鄭秀文隔22年封后

張繼聰(圖)、鄭秀文分別奪得最佳男女演員。（取材自Instagram）

2022年度香港電影 評論學會大獎日前公布得獎名單，張繼聰憑「窄路微塵」奪得最佳男演員，鄭秀文憑「流水落花」奪得最佳女演員。韋家輝及林森憑「神探大戰」與「窄路微塵」同時奪最佳導演 獎，張婉婷、郭偉倫聯合導演的紀錄片「給十九歲的我」奪最佳電影殊榮，韋家輝的「神探大戰」則奪最佳編劇獎。

香港01報導，「最佳男演員」爭持激烈，「窄路微塵」的張繼聰、「白日青春」的黃秋生和「正義迴廊」的麥沛東，各有支持者，票數相當接近，經過再三投票表決及淘汰得票最低者，最終由張繼聰以些微票數領先黃秋生，首次奪得香港電影評論學會大獎「最佳男演員」殊榮。張繼聰奪得最佳男演員後的感想：「多謝你們！多謝mm2，特別是監製Mani，多謝Golden Scene，多謝Winnie以及她的宣傳團隊！多謝我的經理人Syllina，多謝『窄路微塵』團隊的每一位成員，多謝攝影師流星，多謝編劇，多謝導演！導演是一個很善良、很優秀的一個新晉導演，可以與他合作，我覺得非常榮幸，亦都很愉快。」