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華為小公主帶資進劇組？ 和劉亦菲變「情敵」搶李現

娛樂新聞組／綜合報導
姚安娜(圖)客串「去有風的地方」，扮演倒追李現的小店老闆。（取材自微博）
姚安娜(圖)客串「去有風的地方」，扮演倒追李現的小店老闆。（取材自微博）

華為集團創辦人任正非二女兒姚安娜兩年前進軍演藝圈，一度掀起話題。近日，有眼尖網友發現，她在劉亦菲、李現主演的新戲「去有風的地方」露臉，扮演倒追李現的小店老闆，而且還是劉亦菲「情敵」。雖然只是小配角，但接地氣造型和逗趣演技贏得不少好評。據傳，她還送給劇組每人一支華為手機，引發熱議。

綜合媒體報導，據悉，這是姚安娜首次出演電視劇，甚至猜測她是帶資進組。劉亦菲曾在劇組聚會時問姚安娜，為何會來演「去有風的地方」，姚安娜稱自己出生於雲南昆明，對大理有著特殊的感情，此外，還有一個原因是幫閨密們找李現要合影簽名，順便賺一點零花錢。這個回答逗笑了在場眾人。

姚安娜客串「去有風的地方」，扮演倒追李現(圖)的小店老闆。（取材自微博）
姚安娜客串「去有風的地方」，扮演倒追李現(圖)的小店老闆。（取材自微博）

姚安娜此次在劇中飾演小賣部老闆，演技自然也不搶戲，甚至有許多觀眾表示沒認出「華為小公主」。此外，劇中帶到許多華為手機的畫面，讓不少網友笑稱「根本是帶入資本的正確方式」，為劇組也為自家創造雙贏局面。

姚安娜自哈佛大學畢業後，在23歲時出道，然而超雄厚的資本背景，使得她的作品備受爭議，出道曲被批「唱得跟鬼叫一樣難聽」，每每出現總被酸「靠爸族」。

不過她在登上實境節目「中餐廳」後展現了努力上進的模樣，加上2022去年主演中國導演陳劍瑩的短片「海邊升起一座懸崖」，還拿下坎城影展「短片金棕櫚獎」，漸漸扭轉大眾對她的看法。

姚安娜 華為 劉亦菲

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