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Angelababy追星BLACKPINK 中網友：不愛國

娛樂新聞組／綜合報導
Angelababy(右三)前往香港朝聖韓團BLACKPINK演唱會。（取材自微博）
Angelababy(右三)前往香港朝聖韓團BLACKPINK演唱會。（取材自微博）

南韓女子天團BLACKPINK超人氣，現正在全球進行巡演，日前抵達香港，吸引許多演藝圈明星朝聖。許久未在香港露面的Angelababy也與朋友相伴現身演唱會，然而卻意外遭部分中國網友解讀成「崇洋媚外」、「不愛國」。

Angelababy曾公開示愛韓星G-Dragon，也喜歡BLACKPINK，只見Baby穿牛仔外套、長髮披肩，即使坐在觀眾席仍難掩美貌，手上還拿著應援道具，看起來非常開心。

但最近中國開始解封，大批觀光客外出他國旅行，不過南韓實行嚴格禁令，更指出來自中國的旅客入境時，要走專門通道並掛上黃色入境卡，引發兩地網友互罵；此外，先前南韓在朴槿惠政府時期接受美國協助，允許駐韓美軍在韓部署薩德系統（THAAD，終端高空防禦飛彈），引發北京當局高度反彈。再加上Angelababy在中國的黑粉較多，常常被罵，也引發網友激烈論戰，更有黑粉怒批「喜歡戴著黃牌去南韓就去」。

不過也有粉絲緩頰，認為去看演唱會的藝人很多，為何只針對Baby？當天還有香港女歌手謝安琪、方皓玟出席，就連已經息影的女演員李嘉欣都在台下拍限動開心上傳。

更有網友表示「黑粉們能不能長點臉子啊！楊穎去的是香港，香港是中國的」、「楊穎幹嘛你們都罵，她到底哪裡做錯了啊！」

Angelababy是BLACKPINK的粉絲。（取材自微博）
Angelababy是BLACKPINK的粉絲。（取材自微博）

香港 南韓 Angelababy

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