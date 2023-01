「歡樂頌」王子文疑分手吳永恩 刪恩愛合照、生日未送祝福

王子文刪除與吳永恩的合影,兩人被傳疑似分手。(取材自微博)

女星王子文以電視劇「歡樂頌」大紅,後來參加相親節目「砰然再心動」配對成功,跟素人吳永恩開始高調交往;但最近有網友發現,王子文的社交平台上已找不到男友吳永恩的相關內容,包括此前兩人公開秀恩愛的所有合照,引發大家懷疑兩人是不是已經分手了。

網易娛樂報導,翻一翻社群 ,王子文與吳永恩已經將近三個月沒有同框,兩人最後一次同框是在2022年10月的機場 ,當時王子文陪吳永恩回美國探親,當天男方主動推著行李,王子文緊跟在後,全程沒有互動,在看到記者時更沒有刻意的做一些親密的動作。沒過多久,王子文回中國出席活動時,身邊已不見吳永恩蹤影,據吳永恩的粉絲透露,他留在美國陪伴父母。

另外,2022年12月31日是男方生日,王子文也沒有像往年那樣送上祝福,而是獨自發自拍迎接2023 年,不禁引發眾多網友猜測,兩人感情可能出現了變化。

據報導,王子文和吳永恩2021年上綜藝節目「怦然再心動」,他們可以說是從頭甜到尾的一對神仙情侶。吳永恩在最後的表白日上依然非常用心,「伊娃,今天妳的瓦力來接妳,如果妳願意,我希望可以帶著妳從這裡一起出發,登上一座屬於我們自己的一個小島,Would you be my girlfriend?」蹩腳的中文背後,透露出男方真摯的感情。節目收官之後,王子文直接在社交平台上官宣她與吳永恩的戀愛關係,並且把自己以前的英文名字「Olivia」改成了「Ava」。

其實兩人的關係早在去年夏天一檔綜藝「牧野家族」中就暴露出來,節目中兩人時常爭吵,看上去性格很不合。不過目前兩人尚未對分手傳聞做出回應。