孫儷帶兒女玩迪士尼 砸33萬辦會員
日前有網友在社交平台上曬出自己在上海迪士尼偶遇孫儷一家三口的照片，引發討論；有眼尖的網友發現，孫儷一家看花車的地方是迪士尼的預留區，有人透露，孫儷豪擲33萬元買了迪士尼的VIP會員，就是為了享受這個特殊的位置。
蓋飯娛樂報導，曝光的畫面中，孫儷打扮低調，穿著駝色大衣，戴著一頂針織帽，雖然穿著打扮和其他人沒有太大區別，但她整個人氣場十足，在人群中還是一眼就被認出。據了解，她身上看似普通的大衣疑似來自某奢侈品牌，售價超過9000元。
孫儷的11歲兒子等等（鄧涵之）也在一旁，乖巧地坐在椅子上和媽媽一起看花車巡遊。該網友透露，除了等等外，孫儷也將女兒小花帶出來一塊玩耍，並直言等等和小花都非常可愛。其他幾張照片則是孫儷陪兒女一起坐七個小矮人礦車，照片中，孫儷似乎也玩得十分開心，玩到最後還將帽子脫了下來。
據報導，評論中有網友表示自己也在迪士尼遇見孫儷一家三口，雖然對方經紀人拒絕了她想和孫儷合照的請求，但他說孫儷本人看見後卻微笑著和她打招呼，特別平易近人。
事實上，孫儷一直特別喜歡迪士尼，還是唐老鴨的忠實粉絲，因此很多網友都在迪士尼偶遇過她，孫儷甚至為了享受特殊的待遇，還一年繳33萬元購買迪士尼的VIP會員，得以進入看遊行花車的預留區。
據悉，想要加入迪士尼的私人俱樂部，只能通過會員推薦或合作方邀請，且會員申請需要經過審核，不但可以享有快速通行證，還包含10萬元的餐飲，並且可以在俱樂部的陽台看煙火，不用擠人群就能看到美景。
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