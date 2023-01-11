孫儷帶兒女玩迪士尼 砸33萬辦會員

孫儷被拍到帶著兒子女兒到迪士尼遊玩。 (取材自微博)

日前有網友在社交平台上曬出自己在上海迪士尼 偶遇孫儷 一家三口的照片，引發討論；有眼尖的網友發現，孫儷一家看花車的地方是迪士尼的預留區，有人透露，孫儷豪擲33萬元買了迪士尼的VIP會員，就是為了享受這個特殊的位置。

蓋飯娛樂報導，曝光的畫面中，孫儷打扮低調，穿著駝色大衣，戴著一頂針織帽，雖然穿著打扮和其他人沒有太大區別，但她整個人氣場十足，在人群中還是一眼就被認出。據了解，她身上看似普通的大衣疑似來自某奢侈品牌，售價超過9000元。

孫儷的11歲兒子等等（鄧涵之）也在一旁，乖巧地坐在椅子上和媽媽一起看花車巡遊。該網友透露，除了等等外，孫儷也將女兒小花帶出來一塊玩耍，並直言等等和小花都非常可愛。其他幾張照片則是孫儷陪兒女一起坐七個小矮人礦車，照片中，孫儷似乎也玩得十分開心，玩到最後還將帽子脫了下來。

據報導，評論中有網友表示自己也在迪士尼遇見孫儷一家三口，雖然對方經紀人拒絕了她想和孫儷合照的請求，但他說孫儷本人看見後卻微笑著和她打招呼，特別平易近人。

事實上，孫儷一直特別喜歡迪士尼，還是唐老鴨的忠實粉絲，因此很多網友都在迪士尼偶遇過她，孫儷甚至為了享受特殊的待遇，還一年繳33萬元購買迪士尼的VIP會員，得以進入看遊行 花車的預留區。