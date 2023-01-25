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自爆當年「數學很差」 謝霆鋒放棄當建築設計師

娛樂新聞組／綜合報導
謝霆鋒小時候的夢想是成為一名建築設計師。（取材自微博）
謝霆鋒小時候的夢想是成為一名建築設計師。（取材自微博）

謝霆鋒前陣子參加綜藝節目「令人心動的Offer」，在節目中自爆小時候的夢想是想成為一名建築設計師，卻因為老師認為他「數學很差」而放棄。其實，在娛樂圈中有不少明星都是建築系畢業的高材生，其中吳彥祖就是佼佼者，此外，劉愷威、林峯、陳奕迅等也都曾涉獵建築科系。

香港01報導，在「令人心動的Offer」節目中，一班加油團的嘉賓講到建築設計話題時，謝霆鋒就立刻分享兒時的夢想，原來他小時候是想成為一名建築設計師：「我小時候我就想做建築設計師，但是我忘了是一個前輩還是什麼老師跟我說，因為我數學很差，我建什麼都應該會倒，所以我最後就沒有從事這個行業。」

一旁的建築系專家周榕表示：「那你真是被誤導，建築會四則運算就可以。這事可以問一下吳彥祖，他原來學建築的。」而他所指的四則運算就是「加減乘除」。

事實上，吳彥祖畢業於奧勒岡大學建築系，早年在拍攝真人秀「漂亮的房子」時就已大展實力，帶領團隊為農村舊屋翻新改造，當中壓軸作品就是在河北木蘭圍場為當地居民打造可以居住的公共圖書館「木蘭坊」。而「木蘭坊」不但入圍有「建築界奧斯卡」之稱的英國皇家建築師學會獎外，更榮獲「紅點最佳設計獎」。

除了吳彥祖，不少明星都是建築系高材生，例如劉愷威畢業於加拿大懷雅遜大學建築系；林峯在廈門大學就讀建築系一年後，轉往南加州大學主修建築；陳奕迅曾就讀英國金士頓大學建築系（肄業）。

吳彥祖是娛樂圈內有名的建築系高材生。（取材自微博）
吳彥祖是娛樂圈內有名的建築系高材生。（取材自微博）

英國 謝霆鋒 加州大學

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