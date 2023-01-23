古裝、扮醜火不了 陳飛宇靠「美強慘」掙來高人氣

陳飛宇飾演的李峋一角，為他掙來高人氣。(取材自微博)

陳飛宇去年底主演「點燃我，溫暖你」收穫高人氣，頂著陳凱歌、陳紅的兒子出道的他，演技如何、角色如何、選劇眼光如何、哪部劇能大爆等，從顏值到舊梗，再到事業進展，都可以被網友拿來反覆議論。作為一個被精心打造演藝路的「星二代」，陳飛宇這兩年的成長之路確實頗有看點。

齊魯晚報報導，在「點燃我，溫暖你」中，陳飛宇飾演的李峋整體上是現在很流行的「美強慘」男主人設，高顏值、強能力，有悲慘身世和大虐的人生波折，然後絕地反擊追求高光人生。陳飛宇的外形挺符合男主角人設，不少觀眾也誇讚他台詞功底進步巨大，劇中陳飛宇使用原聲，嗓音很有磁性，說話腔調也很符合人物。

陳飛宇出道的三四年，對劇作、角色的選擇比較用心。電影 方面，演過青春片「秘果」「最好的我們」、劇情片「我和我的祖國」等，電視劇則演過古裝劇「將夜」、武俠劇「天醒之路」、懸疑劇「淘金」等。

報導指出，在大製作男頻古裝劇流行的2018年，陳飛宇主演了武俠劇「將夜」，該劇無論是IP的分量還是演員配置，都是高配。但是這部劇跟其他男頻大劇一樣，並未大爆。給陳飛宇贏得最多討論度的，其實是至今還未播的古裝雙男主劇「皓衣行」。

此後，陳飛宇又拍了懸疑劇「淘金」，與演員廖凡一起擔當雙男主，劇中陳飛宇的演技與老戲骨廖凡沒法比，但勇於脫胎換骨扮醜塑造小人物。轉了一大圈後，才開始都市偶像劇演出。

網友笑稱，在演完古裝劇、灰頭土臉的淘金客後，在都市劇中大家終於看清了陳飛宇的臉和顏值。

陳飛宇在大熱題材、戲骨扎堆的劇中打磨過演技，吸收著表演的經驗，另一方面又不放棄通過偶像劇收割粉絲，有積累、試錯的空間，又能爭取在表演上的進退有據，著實是令人羨慕的「00後」。

每個「星二代」的成長之路都不盡相同，但「星二代」更多的是一種光環，演員之路走得有多遠，還得看個人實力和潛力到底有多少。