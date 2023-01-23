我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蒙市槍案／華人跳舞時聽到槍響 以為是春節鞭炮聲

「槍擊時 我在同條街吃飯」華女與蒙市槍案擦肩而過

古裝、扮醜火不了 陳飛宇靠「美強慘」掙來高人氣

娛樂新聞組／綜合報導
陳飛宇飾演的李峋一角，為他掙來高人氣。(取材自微博)
陳飛宇飾演的李峋一角，為他掙來高人氣。(取材自微博)

陳飛宇去年底主演「點燃我，溫暖你」收穫高人氣，頂著陳凱歌、陳紅的兒子出道的他，演技如何、角色如何、選劇眼光如何、哪部劇能大爆等，從顏值到舊梗，再到事業進展，都可以被網友拿來反覆議論。作為一個被精心打造演藝路的「星二代」，陳飛宇這兩年的成長之路確實頗有看點。

齊魯晚報報導，在「點燃我，溫暖你」中，陳飛宇飾演的李峋整體上是現在很流行的「美強慘」男主人設，高顏值、強能力，有悲慘身世和大虐的人生波折，然後絕地反擊追求高光人生。陳飛宇的外形挺符合男主角人設，不少觀眾也誇讚他台詞功底進步巨大，劇中陳飛宇使用原聲，嗓音很有磁性，說話腔調也很符合人物。

陳飛宇出道的三四年，對劇作、角色的選擇比較用心。電影方面，演過青春片「秘果」「最好的我們」、劇情片「我和我的祖國」等，電視劇則演過古裝劇「將夜」、武俠劇「天醒之路」、懸疑劇「淘金」等。

報導指出，在大製作男頻古裝劇流行的2018年，陳飛宇主演了武俠劇「將夜」，該劇無論是IP的分量還是演員配置，都是高配。但是這部劇跟其他男頻大劇一樣，並未大爆。給陳飛宇贏得最多討論度的，其實是至今還未播的古裝雙男主劇「皓衣行」。

此後，陳飛宇又拍了懸疑劇「淘金」，與演員廖凡一起擔當雙男主，劇中陳飛宇的演技與老戲骨廖凡沒法比，但勇於脫胎換骨扮醜塑造小人物。轉了一大圈後，才開始都市偶像劇演出。

網友笑稱，在演完古裝劇、灰頭土臉的淘金客後，在都市劇中大家終於看清了陳飛宇的臉和顏值。

陳飛宇在大熱題材、戲骨扎堆的劇中打磨過演技，吸收著表演的經驗，另一方面又不放棄通過偶像劇收割粉絲，有積累、試錯的空間，又能爭取在表演上的進退有據，著實是令人羨慕的「00後」。

每個「星二代」的成長之路都不盡相同，但「星二代」更多的是一種光環，演員之路走得有多遠，還得看個人實力和潛力到底有多少。

電影

上一則

「阿凡達2」北美周末票房6連冠 全球票房超越蜘蛛人

下一則

中國男演員誰最帥 這個榜讓肖戰、楊洋、陳曉並列第1

延伸閱讀

「美國心玫瑰情」名導：演技好 頒獎何必分男女

「美國心玫瑰情」名導：演技好 頒獎何必分男女
劉亦菲新劇評價兩極 被酸演技好但發福了

劉亦菲新劇評價兩極 被酸演技好但發福了
盧廣仲扮社畜 一展崩潰演技 狠砸辦公室

盧廣仲扮社畜 一展崩潰演技 狠砸辦公室
李昇基、朱相昱雙獲KBS演技大獎 河智苑奪視后

李昇基、朱相昱雙獲KBS演技大獎 河智苑奪視后

熱門新聞

李宓和兒子全裸泡澡，遊走在走光邊緣。圖／摘自臉書

女星曬與兒共浴照 巨乳遊走露點邊緣 網驚：尺度太猛

2023-01-21 15:51
吳卓林與Andi在加拿大多倫多排隊領免費食物。圖／摘自微博

成龍女兒拒回家過年 與母鬧翻：寧願流浪吃冷麵包

2023-01-15 13:34
8年多前年近90的珍娜露露布莉姬妲還曾出席公開活動。（美聯社）

「世界上最美的女人」珍娜露露布莉姬妲 95歲去世

2023-01-16 09:55
歐陽娜娜（左二）發文拜年，卻因漏寫一字，遭中國網友出征。圖／摘自IG

歐陽娜娜拜年漏寫一字 遭中國網友暴怒出征

2023-01-22 12:19
雷納21日更新自己在病床做復健的照片。(圖截取自雷納Instagram)

「鷹眼」遭鏟雪車碾後 再更新傷勢：斷了30根骨頭

2023-01-21 14:51
華裔加拿大演員劉思慕。(本報資料照片)

南加蒙特利公園市爆槍擊案 劉思慕發文：難過與憤怒

2023-01-22 05:19

超人氣

更多 >
南加蒙市慶農曆新年爆槍擊案 致10死至少10傷

南加蒙市慶農曆新年爆槍擊案 致10死至少10傷
蒙市大屠殺72歲嫌犯姓名公布 已死於車內

蒙市大屠殺72歲嫌犯姓名公布 已死於車內
蒙市大屠殺槍嫌似在與警對峙中自戕 兇嫌照、案發影片曝光

蒙市大屠殺槍嫌似在與警對峙中自戕 兇嫌照、案發影片曝光
洛縣「小台北」大規模槍擊 兇嫌為中年亞裔男

洛縣「小台北」大規模槍擊 兇嫌為中年亞裔男
南加蒙市大規模槍擊 倖存者逃進韓國燒烤店求店主鎖門

南加蒙市大規模槍擊 倖存者逃進韓國燒烤店求店主鎖門