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楊冪直播耍大牌？嗆主持人「不要操控我」 網批：好刻薄

娛樂新聞組／綜合報導
楊冪上節目不耐煩。（取材自微博）
楊冪上節目不耐煩。（取材自微博）

中國女星楊冪近日因為直播時的態度惹議，再次登上熱搜。網上瘋傳的片段中，她不時打斷主持人說話，展現出不耐煩、敷衍等態度，還被指當場轉頭翻白眼，與主持人的互動被質疑耍大牌。不過，也有網友上傳完整版畫面，認為短片是惡意剪輯。

貓眼娛樂報導，楊冪日前做客快手直播的影片引起爭議，主持人展示中獎網友名單，不料楊冪出聲打斷，要求主持人遮住截圖再展示給網友，接著轉頭一瞥，該片段被人上字幕指她翻白眼和嘆氣。

另一幕是楊冪拒絕主持人讓她做粉色髮夾的指示，甚至直言「「你不要操控我的人生，我自己來，好嗎？」場面一度尷尬。直播中楊冪好幾次直接講出主辦方提詞內容，更說「你們主持人超認真的，我都沒辦法接他的話了」。

影片流出後引來網友直批楊冪耍大牌，認為楊冪頻頻打斷主持人說話，讓對方有點尷尬，「真的好尖酸刻薄」、「為什麼全程擺出一副高高在上的樣子啊，還翻白眼？拿沒素質當真性情」。

不過也有很多網友出面抱不平，並公開44分鐘的完整版影片，「建議看完整視頻，楊冪沒惹你們任何人」，直呼這是惡意剪輯，希望網友能看完整影片再評論。作為當事人的主持人也在社交平台上發文，幫楊冪澄清此事，表示楊冪是一個很難得的合作對象。

對此，楊冪轉發自己發的舊微博，配文寫下「新年快樂 給大家拜個早年」，而舊文內容寫道：「感謝過去一年所有我遇到的人，和經歷過的種種。我全部放在心裡，並真心的感恩。謝謝生活對我的歷練，這是比任何財富都更寶貴的。縱然萬箭穿心過，也敢把真心做草船。好的壞的，全部收下。只等東風再起」，疑似在回應爭議。

楊冪在最近一次直播的過程中，被網友質疑耍大牌。（取材自微博）
楊冪在最近一次直播的過程中，被網友質疑耍大牌。（取材自微博）

楊冪 微博

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