Angelababy被爆約會已婚關喆 酒吧同歡還去滑雪

Angelababy、關喆日前與一群朋友外出滑雪。(取材自微博)

Angelababy （楊穎）與黃曉明 離婚已近一年。各自感情生活引發關注，黃曉明日前頻頻與網紅葉珂傳出緋聞，baby是否有新歡也引起網友熱議，最近有網友稱她與已婚歌手關喆一同在酒吧玩樂，還有影片在微博 上流傳，引發熱議。

這名網友在微博發文指稱，在酒吧玩樂時，剛好遇到了Angelababy和關喆，並貼出一段影片作為證明，只是影片裡燈光昏暗，只看得到模糊的背影，完全無法確認影片中的人是誰。

隨後，baby的助理也火速在微博上曬出照片回應，是一隻可愛的狗狗在門前說著：「媽媽開門，我是離譜。」疑似諷刺該名網友「離譜到家了」，駁斥Angelababy與關喆在酒吧約會的消息。

但有網友貼出Angelababy和關喆在滑雪的照片，指出兩人曾與一群朋友去滑雪。粉絲指出：「去酒吧的人不是Angelababy，且兩人是好朋友，一起去玩相當正常啊！」

其實關喆早已結婚，去年老婆才生下第三胎，而他早在2011年曾參加「華人星光大道」，但因工作忙碌而退賽。隔年參加「中國好聲音」獲得年度八強，2013與混血美女索菲亞（Sofia）結婚，目前育有三子。