劉亦菲新劇評價兩極 被酸演技好但發福了

劉亦菲、李現主演的新劇「去有風的地方」評價兩極。(取材自微博)

由「神仙姐姐」劉亦菲 、李現主演的新劇「去有風的地方」日前開播，這部劇在開拍時即受到許多網友關注，除了是因為劉亦菲罕見演時裝劇，更是李現自大熱劇「親愛的，熱愛的」後，首度播出新劇；「去有風的地方」首播後收視不負眾望奪冠，但口碑卻兩極化，有網友指出劇情太平淡，像像旅遊宣傳片，劉亦菲的身材和李現的台詞演技也受到質疑。

綜合媒體報導，「去有風的地方」講述由劉亦菲飾演的五星級酒店經理許紅豆，在閨密去世後辭職去雲南度假，意外邂逅了由李現飾演的謝之遙，並結識旅店租客們，展開的一連串故事。

該劇導演 丁梓光曾執導過「以家人之名」 、「下一站是幸福」，但這部劇卻未如預期大火，反而招來不少質疑。不過也有網友認為，這部劇治癒系題材很稀有，畫風也十分療癒心靈。

據報導，大部分網友稱讚劉亦菲的演技，認為「劉亦菲演技好自然啊，哭戲感染力太強了」，尤其是閨密去世那段哭戲，讓觀眾非常能帶入感情；也有網友評價，劉亦菲演技很細膩，表示「感覺有點低估她了，演技非常內斂而有張力，可以經得住反覆揣摩。」

但也有人把目光聚焦在她的身材上，有人吐槽她身材發福，還質疑劉亦菲稱：「她為什麼不做一下身材管理」。