71歲張紀中陽了症狀嚴重 「連吞口水也辦不到」

張紀中（右）和小31歲杜星霖再婚，話題不斷。（取材自微博）

71歲導演 張紀中近日被爆感染新冠，如今已經第九天了。視頻中的張紀中裸著上半身躺在床上，表情難受；他表示，症狀沒有減輕反而越來越重，連吞口水也辦不到，說話都變成男低音了。

綜合媒體報導，張紀中的妻子杜星霖日前證實，張紀中已經感染三天了，剛開始發低燒，後來轉為嚴重咳嗽。杜星霖表示，現在全家五口已有三人確診，自己是最早感染的，現在已康復，忙著照顧症狀嚴重的張紀中。

視頻中的張紀中看起來表情痛苦，但依然堅持工作；杜星霖責怪道：「不喝水又不吃藥，又不睡覺，而且還在堅持工作。」她還直接問張紀中：「咱倆都是一起得的，怎麼你這麼嚴重呢？不是同一個株嗎？」

視頻中，張紀中直言因為自己歲數大了，所以可能會更嚴重一些。聽到這話的杜星霖馬上心疼地說：「我們家老頭馬上就會好的！」

只不過兩人之間互動雖然溫馨，但有些鏡頭仍被網友質疑擺拍，是為了博流量作秀。還有不少人把杜星霖端茶遞水的動作開玩笑比作潘金蓮，留言稱：「大郎，該喝藥了。」