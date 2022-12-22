「無間道」天王回憶殺舊照出土 蕭亞軒清澀模樣曝光

「無間道」蕭亞軒。（華映提供）

「無間道」20周年4K修復上映，除了目前依然活躍於影壇的劉德華、梁朝偉 、鄭秀文、劉嘉玲、黃秋生 、曾志偉、吳鎮宇等帝后級的陣容之外，更可見到久違大銀幕的天王黎明、目前以家庭生活為重的余文樂、陳冠希及陳慧琳等等都是當年紅極一時的巨星，以及出道不久的蕭亞軒的清澀模樣，讓鐵粉直呼是回憶殺！

「無間道」導演 劉偉強曾表示三部曲論故事而言自己最偏愛「無間道Ⅱ」，他表示有一部作品成功後，會有更多人注意你下一部的失敗，所以「無間道」編導三人在拍攝續集時都面對了極大壓力，他笑說第二集沒有super star，陳冠希和余文樂都才剛走紅，還有實力派的曾志偉、黃秋生，再加入金馬影帝吳鎮宇，「被大家笑是『無間道』的A貨還不如，但沒有人看好，反而更要做出一部好戲。」