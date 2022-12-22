我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯邦緝毒署在洛杉磯查獲芬太尼 數量足以殺死7縣居民

反彈僅一日行情 道指再跌349點

「無間道」天王回憶殺舊照出土 蕭亞軒清澀模樣曝光

記者黃保慧／即時報導
「無間道」蕭亞軒。（華映提供）
「無間道」蕭亞軒。（華映提供）

「無間道」20周年4K修復上映，除了目前依然活躍於影壇的劉德華、梁朝偉、鄭秀文、劉嘉玲、黃秋生、曾志偉、吳鎮宇等帝后級的陣容之外，更可見到久違大銀幕的天王黎明、目前以家庭生活為重的余文樂、陳冠希及陳慧琳等等都是當年紅極一時的巨星，以及出道不久的蕭亞軒的清澀模樣，讓鐵粉直呼是回憶殺！

「無間道」導演劉偉強曾表示三部曲論故事而言自己最偏愛「無間道Ⅱ」，他表示有一部作品成功後，會有更多人注意你下一部的失敗，所以「無間道」編導三人在拍攝續集時都面對了極大壓力，他笑說第二集沒有super star，陳冠希和余文樂都才剛走紅，還有實力派的曾志偉、黃秋生，再加入金馬影帝吳鎮宇，「被大家笑是『無間道』的A貨還不如，但沒有人看好，反而更要做出一部好戲。」

劉偉強透露吳鎮宇加入「無間道Ⅱ」後非常幫忙，演出前都想好如何演出，連造型都已全面思考，「他以斯文的造型演出黑幫老大，一個唸過很多書的人如何領導黑幫，讓故事更有張力。第二集的故事做到一環扣一環，真的精彩。」而余文樂為了演出梁朝偉年輕模樣，同樣壓力極大，他問導演要怎麼演才好？劉偉強給了他很直接的功課：「去看『無間道』100遍，看到後來就會進入狀況，也就能進入角色中了。」他也特別要求當年有著帥氣歪嘴笑容的陳冠希要收斂招牌的致命微笑，「我提醒他要演劉建明就不準歪著嘴巴笑，再歪著嘴笑，我會揍人。」

「無間道II」陳冠希。（華映提供）
「無間道II」陳冠希。（華映提供）
「無間道III：終極無間」陳慧琳。（華映提供）
「無間道III：終極無間」陳慧琳。（華映提供）
「無間道II」吳鎮宇和余文樂。（華映提供）
「無間道II」吳鎮宇和余文樂。（華映提供）
「無間道II」余文樂。（華映提供）
「無間道II」余文樂。（華映提供）

黃秋生 導演 梁朝偉

上一則

蔡琴在雲門首演 林懷民為她打造能聽到呼吸的演唱會

下一則

殷正洋婚姻保鮮27年秘訣 李文瑗會聊天：他是我唯一

延伸閱讀

趙櫻子自比「迪冪孟扎」四女神 吳鎮宇酸：四不像

趙櫻子自比「迪冪孟扎」四女神 吳鎮宇酸：四不像
先拍戲再談片酬…無間道20年 劉偉強不忘劉德華相挺

先拍戲再談片酬…無間道20年 劉偉強不忘劉德華相挺
陳冠希同框「比自己帥的男人」 41歲的他還是輸60歲男神

陳冠希同框「比自己帥的男人」 41歲的他還是輸60歲男神
「無間道」20歲了 導演曝劉德華當年暖舉感動全劇組

「無間道」20歲了 導演曝劉德華當年暖舉感動全劇組

熱門新聞

英國王子哈利。美聯社

哈利自曝「第一次」獻給她 美魔女矢口否認

2022-12-17 09:21
山姆（右）對妻子布蘭妮的一切作為表示支持。(取材自Instagram)

布蘭妮成天發裸照 老公說出真心話 含淚力挺？

2022-12-17 08:59
劉畊宏（左）向卡達車主道歉。圖／摘自微博

劉畊宏在卡達翻車出事了 車主天價索賠

2022-12-18 11:08
莎莉賽隆曾以「女魔頭」拿下奧斯卡影后。(取材自Instagram)

莎莉賽隆機場上空照 女兒路過竟喊「媽，妳好歹遮一下」

2022-12-21 00:12
鄭秀珍曾遭男友詐騙上千萬美元。（取材自微博）

「最美何仙姑」遭男友騙6000萬淪按摩妹 女星現況曝光

2022-12-17 03:22
林志玲（前右一）、AKIRA（前左二）和楊祐寧（後右一）一家合影。圖／摘自元鍋臉書

林志玲偕夫AKIRA吃火鍋 老闆聊整夜竟不知她誰

2022-12-21 13:55

超人氣

更多 >
櫃檯存款點鈔1000元「蒸發」 南加華人和銀行各說各話

櫃檯存款點鈔1000元「蒸發」 南加華人和銀行各說各話
聯邦補助要停？數百萬人白卡快沒了…這一天請密切關注

聯邦補助要停？數百萬人白卡快沒了…這一天請密切關注
被指遭美虐待的大熊貓「丫丫」、「樂樂」 將返還中國

被指遭美虐待的大熊貓「丫丫」、「樂樂」 將返還中國
命中率85% 盲眼龍婆預言2023「5大災難」 有核彈級爆炸

命中率85% 盲眼龍婆預言2023「5大災難」 有核彈級爆炸
中國官方內部通報：20天2.48億人染疫 北京四川逾半中招

中國官方內部通報：20天2.48億人染疫 北京四川逾半中招