我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世足賽／法國力克英格蘭 連2屆晉級4強

烏克蘭空襲俄國領土 有五角大廈默許

與庾澄慶離婚原因上熱搜 伊能靜：請大家喝孟婆湯吧

記者楊起鳳／即時報導
伊能靜（右）、秦昊姊弟婚相差10歲感情好。(取材自微博)
伊能靜（右）、秦昊姊弟婚相差10歲感情好。(取材自微博)

54歲女星伊能靜過去和庾澄慶（哈林）有一段婚姻，2015年再婚中國演員秦昊、育有1女「小米粒」，她10日活動為兒子庾恩利NFT站台，問起前夫哈林相關問題，伊能靜也冒出金句。

伊能靜和「哈林」庾澄慶有過一段婚姻，不過2人現在各自有幸福家庭，近日網路流傳她之前受訪談論前段婚姻，坦言當時沒把自己修練好，離婚後花了5年面對自己。

伊能靜2000年和交往14年的庾澄慶結婚，不過婚姻僅維持9年就畫下句點，離婚原因眾說紛紜，她曾接受中國主持人魯豫專訪，談到過往婚姻失敗，坦言那時「沒有把自己修練好」，因為原生家庭的傷痛和演藝圈的複雜，讓她對感情恐懼。

哈林庾澄慶現在已有幸福的家庭。(本報資料照片)
哈林庾澄慶現在已有幸福的家庭。(本報資料照片)

因此當她遇到一個可靠的人，就像抓住了浮木，希望對方能把自己對於原生家庭的痛苦、對這個行業的困惑都解決掉，但伊能靜後來也頓悟：「他為什麼？他又不是你的醫生，『我是要來跟你談戀愛找個老婆』，他幹嘛給你治病。」

她也認了當時自己是創造出緊張氛圍的中心點，「不能全讓原生家庭背鍋、媒體背鍋、讓愛我的人背鍋」。她也透露和兒子哈利說過：「你爸爸是個特別棒的人」，沒想到小哈利回她說：「你的人生比較好玩」，讓她特別有感觸，「我覺得我現在不需要被理解，而且打從心底不需要，以前總嘗試接地氣，裝得很開朗，現在已全然接納我就是一個文藝女青年」。

而這個「丈夫又不是你的醫生」片段也被網友挖出登上微博熱搜，10日媒體問起這段新聞，伊能靜笑回：「「這都上輩子的事！大家趕緊去喝孟婆湯吧」。

她因近日多在陪伴兒子小哈利處理虛擬藝術的項目，感覺爸爸(哈林)參與得比較少？對此伊能靜解釋：「不能這樣說，有些人習慣表達，有些人不習慣表達，這樣說不公平，對父母來說愛一定是一樣的。」

哈利 小米 微博

上一則

「雷神索爾」最危險職業災害 差點「縮陽」回不來？

延伸閱讀

伊能靜爆哭 被傳與秦昊婚變 現身台北鬆口「婚姻內幕」

伊能靜爆哭 被傳與秦昊婚變 現身台北鬆口「婚姻內幕」
想跟裘莉約會？ 先簽保密協議 不准過夜

想跟裘莉約會？ 先簽保密協議 不准過夜
伊能靜駁婚變1天自爆將返台 罕見洩心聲「謝秦昊包容」

伊能靜駁婚變1天自爆將返台 罕見洩心聲「謝秦昊包容」
婚變？嫁秦昊7年 伊能靜淚眼片瘋傳

婚變？嫁秦昊7年 伊能靜淚眼片瘋傳

熱門新聞

林青霞分享書寫過程。（記者沈昱嘉／攝影）

林青霞全說了 交往19年對象身分曝光

2022-12-04 07:07
吳亦凡去年涉性侵遭逮。（取材自微博）

吳亦凡被爆生殖器「營養不良」 脫光驗身真實尺寸曝光

2022-12-06 00:29
汪雨（右）曾和趙薇傳出緋聞。（取材自微博）

京城四少全出事… 破產、坐牢、離婚 輪到汪小菲挨告

2022-12-05 02:30
汪小菲（左）與大S二度開撕。（取材自微博）

遭酸「婚內出軌得性病」 汪小菲二度求和大S又秒刪文

2022-12-03 20:31
汪小菲與大S。（取材自微博）

遭公開借據打臉…汪小菲發飆嗆大S「睜眼說瞎話」：不配當孩子母親

2022-12-03 07:53
70歲港星李龍基因為常演出皇帝的角色，有著「御用皇帝」之稱，去年梅開二度娶小39歲的嫩妻Chris Wong，就連拍劇開工都把嫩妻帶在身邊，越愛樂高調。 （取材自Instagram）

差39歲爺孫戀 70歲港星李龍基嫩妻洩「裸身泡澡」辣照

2022-12-05 01:25

超人氣

更多 >
開藥換現金 紐約2華人藥房員工涉詐1050萬元

開藥換現金 紐約2華人藥房員工涉詐1050萬元
好市多人氣禮盒鳳梨酥 華人一次掃貨16盒

好市多人氣禮盒鳳梨酥 華人一次掃貨16盒
日本陪睡女讚香港大哥 簡體字道謝「好開心」

日本陪睡女讚香港大哥 簡體字道謝「好開心」
伊能靜爆哭 被傳與秦昊婚變 現身台北鬆口「婚姻內幕」

伊能靜爆哭 被傳與秦昊婚變 現身台北鬆口「婚姻內幕」
美「房市指數」10年新低 學者：衰退已來臨

美「房市指數」10年新低 學者：衰退已來臨