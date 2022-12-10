與庾澄慶離婚原因上熱搜 伊能靜：請大家喝孟婆湯吧

伊能靜（右）、秦昊姊弟婚相差10歲感情好。(取材自微博)

54歲女星伊能靜過去和庾澄慶（哈林）有一段婚姻，2015年再婚中國演員秦昊、育有1女「小米 粒」，她10日活動為兒子庾恩利NFT站台，問起前夫哈林相關問題，伊能靜也冒出金句。

伊能靜和「哈林」庾澄慶有過一段婚姻，不過2人現在各自有幸福家庭，近日網路流傳她之前受訪談論前段婚姻，坦言當時沒把自己修練好，離婚後花了5年面對自己。

伊能靜2000年和交往14年的庾澄慶結婚，不過婚姻僅維持9年就畫下句點，離婚原因眾說紛紜，她曾接受中國主持人魯豫專訪，談到過往婚姻失敗，坦言那時「沒有把自己修練好」，因為原生家庭的傷痛和演藝圈的複雜，讓她對感情恐懼。

哈林庾澄慶現在已有幸福的家庭。(本報資料照片)

因此當她遇到一個可靠的人，就像抓住了浮木，希望對方能把自己對於原生家庭的痛苦、對這個行業的困惑都解決掉，但伊能靜後來也頓悟：「他為什麼？他又不是你的醫生，『我是要來跟你談戀愛找個老婆』，他幹嘛給你治病。」

她也認了當時自己是創造出緊張氛圍的中心點，「不能全讓原生家庭背鍋、媒體背鍋、讓愛我的人背鍋」。她也透露和兒子哈利 說過：「你爸爸是個特別棒的人」，沒想到小哈利回她說：「你的人生比較好玩」，讓她特別有感觸，「我覺得我現在不需要被理解，而且打從心底不需要，以前總嘗試接地氣，裝得很開朗，現在已全然接納我就是一個文藝女青年」。

而這個「丈夫又不是你的醫生」片段也被網友挖出登上微博 熱搜，10日媒體問起這段新聞，伊能靜笑回：「「這都上輩子的事！大家趕緊去喝孟婆湯吧」。

她因近日多在陪伴兒子小哈利處理虛擬藝術的項目，感覺爸爸(哈林)參與得比較少？對此伊能靜解釋：「不能這樣說，有些人習慣表達，有些人不習慣表達，這樣說不公平，對父母來說愛一定是一樣的。」