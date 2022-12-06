律師：汪小菲賴帳、帶風向 大S離婚吃大虧

大S(左)與汪小菲離婚後，金錢糾葛愈演愈烈。(取材自微博)

大S （徐熙媛 ）和前夫汪小菲 因金錢糾葛，衝突再度浮上檯面，大S出示汪小菲的借據，汪小菲則曬出大S的購物清單，雙方爭執不下；一名大陸律師表示，直指汪小菲在婚姻存續期間消費大S的明星光環還借錢不還，離了婚自己簽下的協議卻又翻臉不認帳，認為大S根本是吃了大虧，此篇文也釣出大S本人親自回應：「明白、清醒、文明、教化！人人都該讀。」

大陸律師鄧高靜在微博發長文，分析大汪到底誰占理，她認為，汪小菲當初以大S之名開了「S HOTEL」，正是為了利用大S的明星效益，大S也出錢助汪小菲一臂之力，到現在錢沒按時還，酒店未來收益也不歸大S，都這麼虧本了，還要被全網罵是心機綠茶。

而兩人簽定的離婚協議書，鄧高靜說汪小菲承諾給得不少，但履行時各種理由不付，就是在畫大餅，且離婚協議書寫的是如果大S再婚，汪小菲就不用再支付房子的費用，不過家人的撫養費還是要付，現在汪小菲拒絕支付撫養費，反而轉移話題說自己不想付電費，誤導大眾以為大S追討的是電費，讓大S淪為全民公敵。

另外，張蘭指大S涉及重婚，鄧高靜解釋，只要台灣法院的調解書確定解除兩人婚姻關係，大陸司法也是認可的，無須再到大陸民政局辦理離婚手續，無論是大陸或台灣法律，大S都不會構成重婚罪。

至於汪小菲指大S刷他的卡鉅額消費，鄧高靜指出，除了協議書有註明大S有權刷汪小菲的卡之外，汪小菲的刷卡紀錄和大S的購物清單根本無法對應，但汪小菲引導大眾誤以為大S買的這些都是刷他的卡，讓大S遭到網暴。最後，協議書裡再婚與不再婚適用哪些條款，都寫得清清楚楚，張蘭卻一再強調大S承諾不再婚，模糊焦點，讓鄧高靜忍不住嘲諷「真是遇到老實人了」。