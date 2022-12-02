張衛健登央視高歌詩經 直言「背3首歌不容易」被讚老實

張衛健近日在新節目「詩畫中國」亮相，唱出「詩經」中的「有杕之杜」、「蟋蟀」及「綢繆」。（取材自微博）

曾憑「鹿鼎記」、「齊天大聖孫悟空」、「小魚兒與花無缺」等電視劇火紅的港星張衛健，近年多在中國發展，除了登台演唱外也是綜藝節目常客，上過真人秀「追光吧！哥哥」。近期，張衛健參演央視文化普教節目「詩畫中國」，還即場唱出「詩經」，再度引發話題。

香港 01報導，張衛健一直以來形象健康，相當受中國觀眾歡迎；而在中國要受到肯定，在央視節目登場無疑是一個指標。過去，張衛健就上過央視的「經典詠流傳」，近日在新節目「詩畫中國」亮相，唱出「詩經」中的「有杕之杜」、「蟋蟀」及「綢繆」，背景畫面播出南宋宮廷畫家馬和之的「唐風圖」，畫出了「詩經」中的內容。

張衛健並接受主持訪問，被問到是否後悔只演唱三首，張衛健老實答道：「這三首我背下來也不容易，我覺得這三首詩，與相對應的畫作特別生動。」網友就大讚張衛健老實得可愛，比起有些藝人上央視節目大談古人影響自己的生活成長，顯得為人十分真誠。

此外，「校長」譚詠麟也登上「詩畫中國」，根據蘇軾所畫的「瀟湘竹石圖」，配上歌詞獻唱。網友稱讚譚詠麟的表演，而且他的才華、豁達性格，加上是一名美食 家，等於是「現代蘇東坡」。

譚詠麟上央視節目唱歌，迎來好評。（取材自微博）

譚詠麟曾唱過蘇軾的「定風波」，更在央視節目「經典詠流傳」演出，早已跟蘇東坡結下不解緣。近日譚詠麟在「詩畫中國」跟歌手胡夏合唱蘇東坡的畫作「瀟湘竹石圖」，獲得不少掌聲；他還朗誦「定風波」的詞文，坦言很欣賞蘇東坡的作品。有網友大讚譚詠麟有才華、豁達，又是美食家，可稱得上是當代蘇東坡，而且譚詠麟比起蘇東坡，還會唱歌、長得帥，粉絲聽了開心不已，表示贊同。