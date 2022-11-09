范冰冰浮誇登封 粉喊美顏無敵
女星范冰冰因逃稅案遭重罰，淪為劣跡藝人遭封殺，演藝事業一夕崩塌；近幾年她不斷找機會復出，除了客串演出韓劇外，近日也登上時尚雜誌，猛一看以為沒穿，引起網友熱議。
綜合媒體報導，范冰冰登上時尚雜誌封面人物，只見她頭戴古代皇冠，身穿黑色馬甲禮服，並用浮誇的金色造型披風卡在手臂上，大方展現飽滿的上圍與凹凸有致的身材曲線；另外，她還換上多套華麗又浮誇的服裝，其中一套身穿黑色馬甲，深V好身材藏不住，下一套換上平口黑色禮服，直角肩及纖細手臂超吸睛，鏡頭拉近可見她畫上精緻妝容，下巴靠在雙手上，猛一看像沒穿，掀起粉絲討論。
粉絲看到後絲激動喊「我的媽呀！一張臉撐起一個時代」、「姐，快回來吧，江湖不能沒有你」、「臉在江山在」、「隨便發揮一下就是別人天花板的水平」、「趴姿這張還以為沒穿」、「這麼些年還是很美啊」、「女王要回歸了」意外獲得大眾好評。
不過，還是有人暗酸范冰冰，「就是個小偷」、「逃稅的人還一天到晚出現在版面上？」、「她可以上雜誌了嗎」、「所以她到底被封殺沒？如果她能複出，鄧倫也可以吧」、「撻伐劣跡藝人」、「九億姐定義美神」。
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