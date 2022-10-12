60歲周星馳滿頭白髮皮包骨 網驚「老成這樣？」

周星馳（左）今年剛滿60歲，背影白髮蒼蒼、暴瘦。(取材自微博)

今年剛滿60歲的喜劇天王周星馳 ，自2019年「新喜劇之王」後再沒推出新作，除了出席好友吳孟達 的告別式之外，也沒有公開行程，近期有網友在路邊捕捉到他的身影，只見他白髮蒼蒼，瘦到皮包骨，還有網友驚呼「60歲就老成這樣」？

最近微博瘋傳一張周星馳在日式無菜單料理餐廳用餐的背影，依稀能辨認出他邊滑手機 邊吃飯，滿頭白髮、樣貌憔悴，身邊雖有一名同性友人相伴，但全程很少交談，看起來很寂寞。有網友提到，周星馳雖談過好幾段風風雨雨的戀愛，但至今仍是一個人，身邊又沒小孩，只希望他趕緊找個伴陪，甚至有人酸他和劉德華是同齡人，樣貌卻相差甚多。

周星馳早在34歲主演「食神」時，就因戲將頭髮染白，即便後來因為「喜劇之王」、「長江七號」黑髮亮相，但仍傳出是為了角色需求才染黑頭髮，之後不時被捕捉到白髮身影，至於曾與周星馳交往3年的舊愛朱茵就曾在節目表示，周星馳不染黑髮是因為「怕麻煩」，但未獲確認。