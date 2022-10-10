禁娛令10月延燒？ 中餐廳延播、天天向上沒了…

人氣綜藝「天天向上」宣布停播。（取材自微博）

中國不斷收緊對於娛樂、影視圈的限制，繼先前傳出有不用整形藝人、不准用外國藝名等規定後，近日傳出兩檔知名綜藝節目將停播的消息，包括有黃曉明 、陳立農加入的「中餐廳」第六季，以及播出14年的長壽綜藝「天天向上」。

近日，網路上出現爆料稱「10月，湖南衛視所有綜藝節目停播」，隨後14年綜藝節目「天天向上」先發文「即日起將開啟升級改版」，老班底汪涵還向觀眾喊話「乘著想像的翅膀向未來奮鬥」，被認為是停播前的告別。

人氣綜藝「中餐廳」宣布延播。（取材自微博）

隔天「中餐廳」也宣布「因編排調整延期」，王心凌 領軍的節目「星星的約定」也宣布延期。另外有觀眾發現，暴紅小生王鶴棣主持的熱門綜藝「你好星期六」也使用了舊畫面，並非全新錄製內容，引發各界揣測。

有網友指出，不只湖南衛視台，很多家電視台都會跟進停播，因為10月將有兩個「重要國家會議」舉行。另外，也有網友認為停播與熱門綜藝主持人頻頻出包有關。謝娜主持「快樂大本營」走紅，早前被爆和老公張杰看豪宅買房卻跳單，買屋糾紛更演變成法律訴訟案件，受到關注；汪涵長期主持「天天向上」，前陣子代言理財產品，該機構卻被警方以非法吸收公眾存款罪立案偵辦，他的名譽也受影響。