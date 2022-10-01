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「萬里歸途」2天票房破億 外交人員讚拍出真實

娛樂新聞組／綜合報導
「萬里歸途」上映後，評分一路走高，口碑不俗。（取材自豆瓣電影）
「萬里歸途」上映後，評分一路走高，口碑不俗。（取材自豆瓣電影）

由饒曉志導演，張譯、王俊凱、殷桃主演的電影「萬里歸途」，上映短短兩天票房破億（人民幣，約1405.3萬美元）。

網易娛樂報導，「萬里歸途」根據真實事件改編，講述前駐地外交官宗大偉與外交部新人成朗受命前往協助撤僑。任務順利結束，卻得知還有一批被困同胞，正在白嫿的帶領下，前往邊境撤離點。

「萬里歸途」上映後，評分一路走高，口碑不俗。不少網友紛紛發文記錄觀後感，有一名多次參與撤僑工作的外交博主「體育世界的趙領事」發文說：「想到過主創團隊一定會努力把片子拍出來，把撤僑故事講出來，但沒想到的是，一部更容易成為家國情懷紀錄片的題材，能被拍得如此精彩紛呈，打動人心。」

殷桃是電影「萬里歸途」主演之一。（取材自豆瓣電影）
殷桃是電影「萬里歸途」主演之一。（取材自豆瓣電影）

趙領事評價該片：「真實」、「精采」、「生動」，更表示影片最後的片段讓人淚濕眼眶。他也向「萬里歸途」的主創和演職人員們致敬，「感謝你們的心血付出，如此生動地呈現了『中國式撤僑』，又如此精采地講述了當代外交人的故事。」

趙領事的文章提到，該片「真實地還原了撤僑故事」，是影片成功的根本所在。其實，關於撤僑的場景，在「戰狼II」、「紅海行動」等電影中都有演出。而現實中的撤僑，遠比觀眾在屏幕上所看到的複雜得多。而且，現實中也沒有「戰狼」和「蛟龍突擊隊」的神兵天降，更多依靠的是外交團隊在國家層面統籌下的奔走和協調，這其中，衝在最前線的就是一個個外交領事官員，也就是眾多的「宗大偉」。

正如電影所描繪的，外交領事官員需要抗住壓力，摸清情況，冷靜思考，克服種種困難，以達成把「同胞安全帶回家」。在戰火紛飛的地方，更多時候就得像宗大偉和成朗一樣，冒著槍林彈雨，孤身作戰，步步驚心。

電影 邊境 導演

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