觀影說劇／鄭秀文流水落花 入選香港亞洲電影節閉幕片

「流水落花」裡的鄭秀文被讚是從影以來最佳演出。(取材自微博)

由香港電影 發展基金資助、創意香港全力支持的「流水落花」，把香港近年被廣泛報導的寄養家庭題材搬上大銀幕，並入選香港亞洲電影節閉幕電影，女主角鄭秀文獲知入選消息非常興奮，她的表演也被形容是「個人生涯最佳演出」。

綜合媒體報導，「流水落花」以鄭秀文、陸駿光一對寄養家庭夫飾為軸心，發展出與數個寄養小孩的感人故事，探討生命如何延續，關係因有缺陷才真實。片中有因母親毒癮而缺乏照顧的文森（黃梓樂）、父母離異被當人球的小菁（李昀蔚）、患有兔唇遭嫌棄的小花（吳祉嶠）、苦苦等待一個家的阿明（趙啓嵐）、以及對成年人失去信任的家希（曾睿彤）家朗（徐嘉謙）姊弟。

鄭秀文說：「我很榮幸參與到『流水落花』，好替導演 感到高興，因為他第一次有作品面世，就成為電影節閉幕電影，對於新導演來講，這是個美麗的開始；我也希望透過這次盛事，可以同世界各地的電影愛好者交流。」

鄭秀文補充：「電影很快就會和大家見面，除了是導演首部劇情片作品，也是我『非喜劇類型』的一次大膽嘗試。我個人好鍾意這部電影，它不煽情，但我深深被故事同角色所觸動，希望到時大家都可以到戲院來支持。」

「流水落花」暫定明年上映，今年11月13日率先於香港亞洲電影節閉幕環節中公映兩場。