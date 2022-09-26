張翰「東八區的先生們」真的下架了 辱女、油膩天天被罵上熱搜

「東八區的先生們」曾是張翰打磨四年的代表作。（取材自微博）

張翰主演的中國電視劇「東八區的先生們」曾因台詞油膩、不尊重女性等多次引發爭議，目前在視頻平台已經搜不到全集，只有花絮可以播放。

「東八區的先生們」剛開播就迎來了豆瓣2.4分的差評潮，「油膩」、「懸浮」、「尷尬」、「冒犯女性」等評價在各大社交平台隨處可見。該劇「東八區的先生們」不僅登陸了幾大主流視頻網站，更在上星衛視播出。

羊城晚報評論，「東八區的先生們」幾乎從開篇起，便一直挑戰公眾價值觀的底線：男性們以「泡」各國美女為傲；與女上司日常互動中屢屢伸出「鹹豬手」；摳內衣帶式「英雄救美」；酒店房間和陌生女性同床共枕，甚至親親抱抱……各種日常生活中涉嫌性騷擾 ，甚至在違法邊緣試探的行為，都被該劇美化成了「親暱互動」、「喜劇效果」、「浪漫邂逅」。

差評沸反盈天，張翰身兼「東八區的先生們」出品人、監製、編劇、主演多重身分，並聲稱該劇是自己「花費數年心血，精心打磨的致敬青春之作」難辭其咎。