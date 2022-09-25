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真的被封殺？胡彥斌上綜藝突遭停播

娛樂新聞組╱綜合報導
「星星的約定」第二集播出前三小時突然停播，網友直指與胡彥斌有關。(取材自微博)
「星星的約定」第二集播出前三小時突然停播，網友直指與胡彥斌有關。(取材自微博)

由五位姐姐王心凌、吳謹言、黃小蕾、阿Sa（蔡卓妍）、阿嬌（鍾欣潼）共同主持的全新綜藝節目「星星的約定」，才傳出首集嘉賓胡彥斌被打上馬賽克，沒想到第二集播出前三小時緊急喊停播，網友紛紛猜測與胡彥斌有關。

綜合媒體報導，「星星的約定」除了五位姐姐主持之外，還邀請多位嘉賓共同參與，胡彥斌就是其中一位。第一集裡，胡彥斌被打上馬賽克，第二集卻突然喊停播，節目組宣稱原因是「介質損壞」，要進行修復：「真誠地向大家致歉，我們正在盡最大努力修復中，後續節目播出的具體時間將另行發布，還請耐心等待。」

節目突然停播，矛頭直指與胡彥斌有關。網路盛傳胡彥斌捲入李易峰嫖娼案，與女網紅胡灣有密切互動，他被發現多次在胡灣的貼文留言，互動密切，再加上有一位自稱他粉絲的網友發文：「我失散了十來年的初中同學特意找我QQ加我，就為了告訴我胡彥斌PC（嫖娼），心碎。」所以胡彥斌被高度懷疑私生活混亂。

據悉，胡彥斌曾和女星鄭爽傳過緋聞，雖然只有1年時間，但當時在娛樂圈頗轟動；分手一年後，鄭爽大方在「鄭爽的書」中談及這段戀情，更是列出100件「戀愛中的小事」，例如「我沒有想你，只是睡不著的時候，腦袋裡都是你」，言辭依稀可以看出兩人有多麼甜蜜。

鄭爽 李易峰 王心凌

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