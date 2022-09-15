李易峰嫖妓被抓 王嘉爾被點名「連發3文」鋼鐵行程曝光

王嘉爾。（取材自微博）

中國藝人李易峰 嫖娼事件讓不少明星都被捲入漩渦，包括王一博、王嘉爾等人也被指控買春。對此，王一博則是第一時間發表聲明否認，而王嘉爾則特地在推特 連發三篇文章，直言自己根本沒時間做其他事情，疑似隔空回應買春傳聞做出回應。

李易峰嫖娼一事爆發後，許多藝人的過往都被翻出，有眼尖網友發現李易峰在蘇美島度假時身邊的有位女網紅，而這位網紅正好認識王嘉爾，加上最近王嘉爾8年粉絲站關閉，網友們紛紛猜測王嘉爾是下一個不良事件的主角。

昨（14日）王嘉爾在推特一連發了3篇文，當中有一篇用英文寫下：「或許有一天人們會知道，我的所為都是為了藝術、為了粉絲、為了歷史」，更解釋自己根本沒時間做其他事情。他表示，「他會專注眼前、其他一切只是個噪音，在他的眼裡，努力工作更要玩樂，每個人的見解不同，他們只看見自己想看的，這就是娛樂。」此外，王嘉爾另一篇文章中則用中文寫「娛樂」，還配上無奈的表情途，上面寫著「OK」、「ALRIGHT」的等字，似乎再隔空回應這段時間的傳聞。