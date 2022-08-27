吳奇隆抱3歲兒子做核酸 他全程哭鬧 爸爸細心安撫

吳奇隆被網友發現，對待孩子非常有耐心。（取材自微博）

男星吳奇隆 和女星劉詩詩 結婚7年，育有一子步步。日前，吳奇隆被拍到帶著3歲的兒子現身街頭做核酸，身邊還有助理和保母跟隨一起照看孩子，看似陣仗很大，不過吳奇隆大部分為孩子親力親為，照片引來網友熱議。

貓眼娛樂報導，照片中只見吳奇隆身穿藍色T恤，搭配灰色短褲，戴著口罩 和鴨舌帽，整個人包裹得非常嚴實，而且休閒隨性，非常低調接地氣，沒有一絲明星架子，很是隨和。而且已經51歲的吳奇隆，看上去並不顯老態，在排隊時更是寵溺的全程抱著孩子，看來身體素質不錯。

而當天吳奇隆全程抱著兒子在街邊做核酸，身邊跟著助理和一名保母，用來照看孩子。3歲的步步明顯看起來長高不少，頭上戴著帽子，臉上戴著印花口罩，上身穿著白色短袖，下身搭配黑色短褲，裝扮時尚，彷彿童裝小男模，帥氣又可愛。

等輪到吳奇隆一行人做核酸時，步步明顯感到害怕，在看到醫護人員時在現場哭鬧不停，助理和保母不停地安撫，但就是不管用。最後還是爸爸吳奇隆出面，非常有耐心地安撫孩子情緒並順利做完核酸。

網友看到畫面，也紛紛稱讚吳奇隆對待孩子非常有耐心，哪怕步步不停哭鬧也沒有露出不耐煩的表情。