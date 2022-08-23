蘇有朋凍齡26年 「披荊斬棘」熱唱紅蜻蜓掀回譯殺

蘇有朋22歲時跟現在模樣差不了多少。（本報系資料照）

女星王心凌 在女團選秀節目「乘風破浪」中，憑藉「愛你」一曲掀起回憶殺，更引發「王心凌男孩」現象，挾帶高人氣最終登上C位與其他選手出道。如今集結32名男星的男團選秀節目「披荊斬棘」接棒開戰，以「小虎隊」聞名華人圈的蘇有朋 唱跳「紅蜻蜓」勾起大批粉絲回憶，尤其他在「還珠格格」的深情詮釋讓人傾心，也掀起「蘇有朋女孩」現象。

蘇有朋的凍齡模樣引發熱議，掀起「蘇有朋女孩」現象。（取材自微博）

48歲的蘇有朋畢業於台灣大學，在「小虎隊」中別名乖乖虎，出道34年來跨足影視歌三圈，這回加入「披荊斬棘」跟潘瑋柏、任賢齊、王大陸、吳克群、信、張震嶽、吳建豪、杜德偉、溫兆倫、張智霖等人PK。

在初舞台中，蘇有朋穿著一身白色西裝演唱小虎隊組曲「愛」、「紅蜻蜓」，他邊唱邊比手語，讓全場陷入滿滿回憶殺。但蘇有朋也感嘆，要表演小虎隊歌曲、背負團體的榮耀，讓他感到壓力大，更不禁淚崩，一度說不出話來。

提到小虎隊，蘇有朋則感性說：「深深愛著『小虎隊』這三個字。」表示自己和吳奇隆、陳志朋 是自然且真誠地相親相愛，「就是非常熱愛小虎隊，熱愛這份榮耀，我到現在都是」。

「小虎隊」蘇有朋(中)與吳奇隆(左)、陳志朋(右)1994年的青春模樣。（本報系資料照）

此外，蘇有朋的凍齡模樣也引起熱議，蘇有朋先前曾公開保養撇步，包含注重防曬、勤做O嘴操、保持運動習慣、少吃糖以及避免油炸食物。翻出蘇有朋20幾年前的照片，今昔相比的確未受「地心引力」影響，依舊帥氣迷人。