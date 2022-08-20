杜德偉加盟「披荊斬棘」 張學友、梁朝偉驚喜助陣

王心凌(中)曬出與潘瑋柏(左)、吳克群的合影。（取材自微博）

男團選秀節目「披荊斬棘的哥哥」推出第二季，改名為「披荊斬棘」，日前開播，32位男星卯足全力大秀「初舞台」，而節目中驚見天后王菲 、天王張學友及梁朝偉 助陣，讓在場所有人都嚇了一大跳。

杜德偉參加第二季「披荊斬棘」。（取材自微博）

在初舞台中，製作單位請來參賽者親朋好友錄製打氣短片，這一季參加者的咖位不小，請來的親友團自然也不容小覷。搖滾歌手鄭鈞出道28年，妻子劉芸也參加過第一季「乘風破浪的姐姐」，這次他參賽，好友王菲送來加油音檔，電話中用輕鬆的口吻說：「喂老鄭嗎？我是老王啊，披荊斬棘去了？悠著點，好好玩！」不知情的鄭鈞也被嚇了一跳，畢竟低調的王菲鮮少上節目，網友則打趣說：「這樣王菲也算2022有上綜藝了。」

梁朝偉特地錄影片為杜德偉加油。（取材自微博）

此外，參賽者之一的杜德偉，親友團更是豪華，居然請來天王梁朝偉和張學友。張學友先說：「希望你錄完『披荊斬棘』學會…學會什麼呀？你在我心目中就是完美的，fighting bro！」當眾人驚訝之際，梁朝偉的影像出現，對杜德偉說：「你在我心目中就是完美的，沒有什麼東西需要改變，做回你自己吧，加油！」

另據網易娛樂報導，台灣男星吳克群也參加選秀，好友王心凌 和張棟樑紛紛轉發打氣。王心凌建議吳克群「不要太累，不要當隊長」，張棟樑則誇他帥氣，祝福他C位出道。

此外，日前王心凌曬出與潘瑋柏、吳克群以及何炅、李維嘉的合照，寫道：「謝謝克群請吃飯，好久不見的瑋柏～還巧遇何老師跟維嘉哥，開心的晚餐。」潘瑋柏、吳克群都是「披荊斬棘」參賽者，王心凌也幫忙宣傳。