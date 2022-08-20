房祖名感謝已逝導演李行 促成龍、林鳳嬌結緣

房祖名表示，很喜歡媽媽林鳳嬌主演的「汪洋中的一條船」，直呼厲害。（記者王聰賢／攝影）

導演李行 回顧紀念影展 日前在台北國影中心（TFAI）舉辦開幕儀式，放映開幕影片「秋決」，港星房祖名說自己是代替媽媽林鳳嬌而來，「我身為一個後輩，感謝李行導演在我媽的事業上幫了大忙。」他並說有看「汪洋中的一條船」，很是佩服，「其他作品我也想看，要回去深造一下」。

房祖名說媽媽與李行導演師徒情深，「除了我爺爺過世以外，從沒看過媽媽那麼傷心，李導演就像她的親人一樣」。林鳳嬌在1978年憑李行執導的「汪洋中的一條船」獲亞太影展女主角，隔年再以李行執導「小城故事」奪下金馬影后。

房祖名也稱讚媽媽的演技很好，「媽媽比較常演愛情片，但我爸爸卻是武打演員出身，他們兩個當初結緣，也是因為李導演的關係」。

林鳳嬌（右）和秦漢（左）主演李行執導的「汪洋中的一條船」。（取材自微博）

這也是房祖名在呼麻事件後，時隔8年首度公開受訪。被問近況，房祖名說自己有一些創作作品，皆以幕後為主，但還沒有詳細計畫。

楊貴媚感謝李行導演當年栽培。（記者王聰賢／攝影）

女星楊貴媚曾與李行合作「又見春天」，提到李行，她感性表示「我們很幸運能擁有他」，依舊為李行離世感到不捨，並說李行雖然在片場個性嚴謹，對待演員卻非常溫柔。她說當年與秦漢拍吻戲，反覆拍了好幾次，最後用了兩卷底片，不過李行依舊沒有動怒，楊貴媚也打趣表示「曾聽說被他嚴厲罵過的都會大紅，可能因為我都沒被罵，才會紅得這麼慢」。