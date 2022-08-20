我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮：若普亭會出席G20峰會 澤倫斯基也應該到場

通膨飆…養一個孩子到17歲要花31萬 平均每年1.8萬

房祖名感謝已逝導演李行 促成龍、林鳳嬌結緣

娛樂新聞組／綜合報導
房祖名表示，很喜歡媽媽林鳳嬌主演的「汪洋中的一條船」，直呼厲害。（記者王聰賢／攝影）
房祖名表示，很喜歡媽媽林鳳嬌主演的「汪洋中的一條船」，直呼厲害。（記者王聰賢／攝影）

導演李行回顧紀念影展日前在台北國影中心（TFAI）舉辦開幕儀式，放映開幕影片「秋決」，港星房祖名說自己是代替媽媽林鳳嬌而來，「我身為一個後輩，感謝李行導演在我媽的事業上幫了大忙。」他並說有看「汪洋中的一條船」，很是佩服，「其他作品我也想看，要回去深造一下」。

房祖名說媽媽與李行導演師徒情深，「除了我爺爺過世以外，從沒看過媽媽那麼傷心，李導演就像她的親人一樣」。林鳳嬌在1978年憑李行執導的「汪洋中的一條船」獲亞太影展女主角，隔年再以李行執導「小城故事」奪下金馬影后。

房祖名也稱讚媽媽的演技很好，「媽媽比較常演愛情片，但我爸爸卻是武打演員出身，他們兩個當初結緣，也是因為李導演的關係」。

林鳳嬌（右）和秦漢（左）主演李行執導的「汪洋中的一條船」。（取材自微博）
林鳳嬌（右）和秦漢（左）主演李行執導的「汪洋中的一條船」。（取材自微博）

這也是房祖名在呼麻事件後，時隔8年首度公開受訪。被問近況，房祖名說自己有一些創作作品，皆以幕後為主，但還沒有詳細計畫。

楊貴媚感謝李行導演當年栽培。（記者王聰賢／攝影）
楊貴媚感謝李行導演當年栽培。（記者王聰賢／攝影）

女星楊貴媚曾與李行合作「又見春天」，提到李行，她感性表示「我們很幸運能擁有他」，依舊為李行離世感到不捨，並說李行雖然在片場個性嚴謹，對待演員卻非常溫柔。她說當年與秦漢拍吻戲，反覆拍了好幾次，最後用了兩卷底片，不過李行依舊沒有動怒，楊貴媚也打趣表示「曾聽說被他嚴厲罵過的都會大紅，可能因為我都沒被罵，才會紅得這麼慢」。

李行 導演 影展

上一則

艾成媽護王瞳：永遠是蔡家一分子

下一則

鳳飛飛69歲冥誕 「最愛男人」首亮相

延伸閱讀

章子怡當導演崩潰痛哭20分鐘 嘆吳京幫不上忙

章子怡當導演崩潰痛哭20分鐘 嘆吳京幫不上忙
王一博直愣青澀 「冰雨火」導演慧眼

王一博直愣青澀 「冰雨火」導演慧眼
趙露思太會哭「左1滴右3滴」 導演盛讚：難得天賦女星

趙露思太會哭「左1滴右3滴」 導演盛讚：難得天賦女星
屍體從天而降 港片「神探大戰」導演曝還被店家要錢

屍體從天而降 港片「神探大戰」導演曝還被店家要錢

熱門新聞

張小燕（左）終於和黃子佼愛女「黃玉米」相見歡。（取材自臉書）

張小燕探望黃子佼愛女 變聲娃娃音逗嫩嬰

2022-08-15 18:01
林心如墾丁度暑假曬姣好身材。(取材自臉書)

林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂

2022-08-16 07:43
章子怡日前出席電影節活動，自爆執導電影「我和我的父輩」一度情緒失控。(取材自微博)

章子怡情緒失控 痛哭20多分鐘喊：什麼都沒有

2022-08-17 23:12
王瞳（左）、艾成慶結婚2周年。（圖：民視提供）

台「超偶」男星艾成傳7樓墜樓 當場身亡

2022-08-16 23:28
白嘉莉每次亮相都是全場焦點。（記者李政龍／攝影）

白嘉莉獻唱 粉絲捐百萬善款 5星飯店一住兩年終退房

2022-08-14 02:23
張柏芝與兒子自拍。（取材自Instagram）

張柏芝第三胎生父疑曝光？全家自拍神祕男意外入鏡

2022-08-15 22:49

超人氣

更多 >
專挑中國留學生？澤西市攻擊連6案 手法逐次升級

專挑中國留學生？澤西市攻擊連6案 手法逐次升級
洛杉磯快閃族放肆哄搶 7-11便利店 視頻全在錄

洛杉磯快閃族放肆哄搶 7-11便利店 視頻全在錄
領了社安金 是否還有資格拿糧食券？

領了社安金 是否還有資格拿糧食券？
余天寸步不離女兒病房 痛心同意不再急救余苑綺

余天寸步不離女兒病房 痛心同意不再急救余苑綺
華人父母生混血兒親子鑑定還母清白 醫師、專家說話了

華人父母生混血兒親子鑑定還母清白 醫師、專家說話了