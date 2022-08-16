男團ESO取諧音惡搞EXO 鹿哈、林俊絕7人遭控侵權

「中國山寨男團」ESO。（取材自微博）

中國網路男團ESO以模仿、惡搞EXO為影片内容，成團以來製造不少話題，日前還推新歌又上綜藝節目，挨批利用原明星的人氣，但該團成員反駁，認為他們只是模仿，不過他們上的綜藝節目主持人楊迪和劉維已致歉，官媒中新網也引律師所言定調侵權，如今全員改名，登上微博 熱搜話題。

山寨EXO團員包括「鹿哈」、「黃子誠」、「王俊卡」、「易烊干洗」、「權酷龍 」，分別對應的藝人是鹿晗、黃子韜，以及TFboys的王俊凱、易烊千璽，還有韓團Bigbang成員G-dragon。他們7月初釋出個人照，還加入了張藝西、林俊絕，對應的歌手則是張藝興和林俊傑，

他們被認為這樣的行爲對應明星的形象造成損害，侵犯權益，而集體提出抗議，據「中國新聞網」報導指出，北京 律師張中輝表示ESO不只模仿EXO團名，取名方式也是取和明星相近的，這叫仿冒行為，應要承擔相應的法律責任。

鹿哈也發表聲明，稱很清楚自己的定位是模仿者，是贋品，本身就是爲了大家開心。他認爲自己沒有做犯罪的事，也沒有傳遞負能量，不理解爲什麽會遭到攻擊，「我們也沒裝可憐，世界上很多人都很可憐，所以我們才要更加努力。」

而王俊卡和權酷龍在7月底8月初時宣布休息或是不再更新，其餘成員則集體在8月15日宣布改名。鹿哈改成凌達樂、鹿啥改成李渤、林俊絕改成曾的絕、黃子城改為張子城、王二博改為趙大博、張藝西改成張西西，「ESO全員改名」還因此登上微博熱搜話題。