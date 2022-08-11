孫怡離婚董子健原因曝光 傳婆媳問題忍5年

孫怡與董子健離婚原因，據猜測是婆媳問題。(取材自微博)

演出「羋月傳」的中國女星孫怡與「六弄咖啡 館」男星董子健結婚五年，育有一女，日前兩人同步於微博發文宣布離婚，雙方都是給予對方祝福，工作室聲明中也稱是和平離婚，不過中國網友仍熱議兩人離婚原因，猜測婆媳問題可能是婚變主因。

綜合媒體報導，董子健的媽媽王京花有「中國第一經紀人」的封號，曾捧紅白百何 、范冰冰、李冰冰等人；爸爸則是曾在周星馳電影 「功夫」中飾演「油炸鬼」的董志華。網傳王京花本就不贊同孫怡和董子健的戀情，因為孫怡懷孕，看在寶寶的分上才同意婚事。

據悉，孫怡自從嫁進董家後，就飽受婆婆種種施壓，外界甚至流傳她是為了老公家的雄厚人脈才會結婚，尤其，王京花被爆希望孫怡婚後能淡出演藝圈，專心在家庭上，然而孫怡不願意，因此傳出婆媳不和。

其實，孫怡曾在綜藝節目中吐露和董子健在一起的原因，是因為「孤獨」，當時她談到結婚主因，表示因為自己是北漂，「每天有一個時間段會有一種孤獨感，我希望在這個地方可以有一個家，然後剛好有一個對你很好的人，時間點到了，那自然而然就結婚了。」