高雲翔捲性侵案 董璇離婚4年曝護他真相「不是原諒」

董璇事隔多年才鬆口，痛訴前夫高雲翔當年的不堪。（取材自微博）

在「羋月傳」飾演「義渠王」的男星高雲翔 ，4年前因性侵 案在澳洲 被捕，工作全數解約；妻子董璇在事情爆發後不離不棄，並一肩扛起所有壓力，直到隔年風波告一段落才離婚。最近董璇難得在節目中聊起當年內幕，透露當年幫助前夫是有原因的，「當年不是原諒他」，同時感嘆患難見真情。

董璇與高雲翔在2019年離婚後，對任何事都一概不回應，最近在節目「五十公里桃花塢」首度聊起當時心境。她提到當時為丈夫協助任何事，不是原諒高雲翔，「他現在遇到事了，我也可以掉頭走、不管了，但我覺得他爸媽身體也不好，他在當地沒朋友、沒人管」。

董璇直言，如果沒有孩子，處理方式也會不同，只是因為為母則強，她才會扛起這個責任。

她還說，當年選擇挺丈夫，卻遭部分親友疏離，有些朋友當時還會轉發相關新聞，看她笑話，讓她見證人情冷暖。但如今已經從這段風波走出來，「我覺得我現在是人生最好的狀態」

董璿輕描淡寫回憶著當年的種種痛苦，讓許多網友心疼不已，「記得當時好多人罵她為什麼還要管高雲翔，這世界哪有網友那麼隨心所欲」、「她真的是一個好妻子，一個好母親，只可惜高雲翔沒有好好珍惜她」。