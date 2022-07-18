高雲翔捲性侵事業全毀 前妻離婚4年首揭「救夫關鍵」

高雲翔、董璇情已逝。（取材自微博）

演出「義渠王」的中國男星高雲翔 因性侵 案被捕人氣暴跌，工作全數解約，就連妻子董璇也與他離婚，直到2020年3月最後才裁定罪名不成立，最近前妻董璇難得在中國綜藝聊起當年離婚內幕，並說當年擇幫助他是有原因的，董璇同時也感嘆人情冷暖，在那段日子裡感受到患難見真情。

董璇與高雲翔在2019年離婚後，對任何事都一概不回應，最近才首度聊起當時心境，她提到當時為丈夫協助任何事，但她不是原諒高雲翔，「他現在遇到事了，我也可以掉頭走、不管了，但我覺得他爸媽身體也不好，他在當地沒朋友、沒人管」，只是董璇英文不好，在當地也沒朋友，卻選擇獨自扛起所有事，心情相當糟。

不過董璇一滴眼淚都沒掉，「我懷疑淚腺堵住了」，讓節目班底宋丹丹聽了心疼回應：「你都經歷了什麼」，董璇只能告訴自己要挺住，她表示自己有老小、還要養家「要是垮了怎麼辦？沒有人幫得了你，只能是自己」，董璇直言，如果沒有孩子，處理方式也會不同，只是因為為母則強，她才會扛起這個責任，雖未明說，但明顯是因為小孩才選擇救夫，並說有些朋友當時還會轉發相關新聞，看她笑話，讓她見證人情冷暖，但如今已經從這段風波走出來，「我覺得我現在是人生最好的狀態」。