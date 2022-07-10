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余文樂悼安倍晉三遭狠批 黃秋生斥中國網友「道德敗壞」

娛樂新聞組╱綜合報導
余文樂悼日本前首相安倍晉三，卻遭大陸網友「出征」。(取材自微博)
余文樂悼日本前首相安倍晉三，卻遭大陸網友「出征」。(取材自微博)

日本前首相安倍晉三遇刺身亡震撼全球，各界紛紛送上哀悼，其中不乏娛樂圈明星。港星余文樂發悼文後，遭大陸網友斥責，隨後火速刪除貼文；影帝黃秋生則斥責陸網歡慶安倍身亡，是「道德敗壞」表現，獲得網友讚賞。

綜合媒體報導，余文樂也在Instagram發文悼念安倍，「世界接二連三的槍擊案和戰爭。真的很希望大家都能和平共處，仇恨只會帶來仇恨，願世界可以回復和平」，沒想到卻引起大陸網友不滿，隨即刪文。

但發文截圖仍在微博瘋傳，網友湧入他7月1日在微博慶祝香港回歸的發文，指他是雙面人，留言諷刺「怎麼不同步微博啊」、「牛逼，站好隊賺大錢」、「裝個屁啊你裝」。

黃秋生則在臉書寫下：「一個道德敗壞的人，唯一讓他高興的事，便是别人倒霉。」網友都認為他是在批評大陸網友歡慶安倍離世一事。不過黃秋生不忘補充表示不是所有中國人都那樣，不能一竿子打翻一船人。

網友紛紛附和黃秋生，認同「這不只是道德敗壞，這是滅絕人性」、「把別人的災難當娛樂嗤笑，不遭天譴沒天理」、「自小家教都知道死者唯大，應懂得尊重往生者」、「就算經濟再怎麼富裕，生活建設再怎麼先進，道德品德沒跟著長進也是徒勞」。

黃秋生針對日本前首相安倍晉三遇刺事件發言。(取材自微博)
黃秋生針對日本前首相安倍晉三遇刺事件發言。(取材自微博)

黃秋生 安倍 微博

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