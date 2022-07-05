任達華確診新冠 隔離靠傭人送飯

任達華日前確診新冠肺炎，幸好目前已經康復。(取材自微博)

67歲港星任達華正忙著拍攝電影 「潛行」，不料日前確診新冠肺炎，停工在家自我隔離，老婆和女兒都不在身邊，只能靠傭人每日替他送飯，幸好目前已經康復。

綜合媒體報導，電影「潛行」由關智耀執導，同片還有劉德華、彭于晏、林家棟、鄭則仕等大牌卡司，預計7月殺青。根據港媒報導，任達華每天都會快篩，就是在進行例行快篩時發現自己染疫，立即自我居家隔離。

由於太太琦琦與女兒任晴佳都不在香港，隔離期間靠傭人每天替他送飯。他表示已打了三劑疫苗，頭兩天快測呈陽性後便轉回陰性，目前已連續5天陰性，完全康復。

任達華的恩師、知名導演羅啟銳 驟逝，任達華也在微博發長文緬懷：「很難過，很不捨得，很悲傷，拍攝『歲月神偷』時的一點一滴湧上心頭。歲月偷走過去，但沒偷走我和羅啟銳的回憶。」任達華感興說，羅啟銳脾氣好，是全世界最好的導演，「拍戲時如沒我的戲分，我會站在他身後看如何拍，一齊教小朋友演戲」，令整個團隊的氣氛好好。

任達華說羅啟銳是他的良師益友，教他很多東西，包括做人態度，對電影、對社會、家人和朋友的熱誠，「他不僅是一位學者，也是一位實踐導演」。

報導稱，當年任達華憑「歲月神偷」一舉奪下2010年香港電影金像獎影帝寶座，這也是他在入圍五次最佳男主角後，第一次抱回大獎。