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「夢華錄」大結局直播 陳曉同框劉亦菲 素顏被嘲沒洗臉

娛樂新聞組／綜合報導
劉亦菲（上）、陳曉（下）參加了「夢華錄」劇集相關直播。（視頻截圖）
劉亦菲（上）、陳曉（下）參加了「夢華錄」劇集相關直播。（視頻截圖）

劉亦菲睽違許久再演出古裝電視劇，與陳曉搭檔的「夢華錄」早前開播，日前大結局，主演們也參加直播活動，劉亦菲、陳曉的「顧盼生輝」cp同框給足劇粉驚喜，引發網友感嘆兩個「顏霸」真是有顏任性。

網易娛樂報導，直播裡的劉亦菲和陳曉都以一身休閒隨性生活裝扮出現，即使沒有穿上華貴禮服，也是俊男靚女，十分養眼。

有網友指出，因為造型過於素淨，陳曉乍看像「沒有洗臉」，但也有網友為陳曉緩頰：「即使看起來沒有洗臉也還是那麼帥氣。」還有網友說，陳曉剛從另一個劇組趕來直播，可能沒來得及換裝。

據悉，陳曉正在拍攝年代戲「人生•路遙」，在劇中飾演高加林。因為劇情設定，陳曉的劇中造型都是樸素接地氣、具有年代感的風格。

此外，直播當天也是「夢華錄」大結局，主演們都發布動態。劉亦菲發布四張美照，配文「錄人拍的」；飾演「宋引章」的林允分享了一組「夢華錄」直播活動的九宮格照片，她身穿一襲粉色連衣裙，嬌俏可愛。

劇中飾演「歐陽旭」的徐海喬分享小作文，寫道：「今天大結局了，也有點小感慨。感謝喜歡『夢華錄』的『高貴錄人』們，感謝楊陽導演、感謝張巍編劇。感謝同劇組的所有小伙伴，感謝那個堅持到現在還執著喜歡演戲的徐海喬。夢華錄有你們大家了不起。最後，祝福沒有主角光環，芸芸眾生中的你我，在我們各自的人生中，大放異彩」。

飾演「池衙內」的代旭則透露畫了一幅「老六」，送給鄰居家的孩子顧千帆；飾演「顧千帆」的陳曉也出現在了評論區互動：「不是可以捧，畫的是真好。」

廣大劇迷也表示了對「夢華錄」的依依不捨之情，許多人寫道：「『夢華錄』是今年夏天最好最美的一場夢」「捨不得『顧盼生輝』」「一整個暴哭，捨不得說再見。」

劉亦菲 導演

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