孫莉隔13年回歸電視劇 「妻子的選擇」蛻變成獨立女性

孫莉在劇中飾演一個優秀的醫生，卻為了丈夫的發展，選擇成為全職太太。（取材自微博）

由孫莉、袁文康、張瑤等人主演的都市情感劇「妻子的選擇」正在播出，該劇描述妻子在家庭當中的選擇問題；孫莉飾演「方糖」一角，詮釋成年人的自我價值，這也是她闊別熒屏13年後，重返觀眾視野的作品。

新華網報導，劇中，孫莉原本是一名優秀的醫生，為了丈夫高家為的發展，選擇成為全職太太，在丈夫背後默默付出；直到婚姻出現裂痕，孫莉開始重新審視婚姻、審視自己，變得更加獨立。在孫莉的演繹下，女主角「方糖」完成了從依附他人、到實現自我價值的成熟蛻變。對於方糖的感情變化和人生選擇，孫莉有自己的理解，「每位女性都有選擇自己生活方式的自由，做正確的事情，無愧於心，就能獲得真正的幸福。」

「妻子的選擇」探討了夫妻關係、婚姻困境等問題，在孫莉看來，「婚姻是需要經營的，不是說結了婚就可以隨意對待對方，彼此都要做到坦誠、真心和理解」。

據報導，這部劇聚焦於不同的女性群體及不同的人生選擇，對孫莉來說，這部作品最打動人的地方在於能看到每個人的真心，每個角色最終都做出了最正確的選擇。孫莉希望這部劇能給予觀眾能量，和「彆扭」的自己最終達成和解，「有時候面臨選擇很困難，尤其是與自己一直以來的生活觀完全違背的選擇，但是沒關係，我們儲備充足選擇的底氣，充滿明知艱難但仍然選擇正確道路的勇氣，就一定會獲得幸福。」

很多觀眾對孫莉的印象脫離不了「黃磊的妻子」，或是「仙劍奇俠傳」裡的青兒以及「天地傳說之美人魚」裡的金牡丹等角色，孫莉的古裝角色令人印象深刻；如今在「妻子的選擇」中，孫莉演出現代都市女性的溫婉幹練，形象設定讓她收穫不少好評。