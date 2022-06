歐陽娜娜出道8年崩壞 3罪狀挨批變綠茶婊、蹭男神

歐陽娜娜在中國全力發展演藝事業。(取材自微博)

將過22歲生日的女星歐陽娜娜在中國全力發展演藝事業,曾有報導指出年收入破5億人民幣(約7504.5萬美元)。演技飽受批評的她主攻真人秀綜藝節目,儘管頗受時尚 品牌青睞,但在YouTube超過15萬人點閱的「鳳凰說」近日針對歐陽娜娜列出3大崩壞原因,質疑以她的能力在演藝圈還能混幾年呢?

「鳳凰說」日前上傳一支影片「清純少女崩壞史:年少成名的大提琴美少女,為何變成觀眾眼中茶味滿滿、乾哥哥好多的崩壞女星?」先是指出歐陽娜娜是著名星二代,頂著家族光環被稱天才大提琴美少女,出道後被公司以「每個女生都想活成歐陽娜娜」開始行銷,一步步嶄露頭角。

不過,「鳳凰說」提到歐陽娜娜接二連三的失言讓「學霸少女」人設崩壞,論演技更是場災難。她2016年擔任電視劇「是!尚先生」女主角,表情浮誇、聲音不自然,尷尬演出飽受批評。隨後她參與真人秀「演員的誕生」想雪恥,重現「我的父親母親」經典橋段,卻讓章子怡眉頭一皺。

歐陽娜娜(左)在「是!尚先生」擔任女一,遭網友狠批演技尷尬。(取材自豆辦電影)

再來歐陽娜娜轉戰真人秀,部分行為被指沒家教,跟男性相處沒分寸的行徑十分不討人喜歡。在「潮流合夥人」中,她表示衣服帶不夠,卻沒回應女來賓周揚青 表示「可以借妳」的邀請,最後卻穿上男星陳偉霆、范丞丞的衣服,因此被網友認為是「綠茶婊」。

影片更指出,歐陽娜娜常認男星為「乾哥哥」,包括房祖名、陳學冬、蔡徐坤等人,並有環抱、狂蹭、撒嬌等肢體互動,讓部分網友搖頭。

「鳳凰說」認為第3點是歌曲抄襲風波,歐陽娜娜在2020年推出單曲「The Best For You」,旋律被網友指出神似美國樂團Shaed的「Trampoline」、Ariana Grande的「Stuck With You」以及Camila Cabello的「This Love」。最後影片表示,歐陽娜娜出道8年來似乎仍在原地停留,「沒有演技、沒有作品,靠著蹭男神、炒緋聞 、拍廣告和代言賺錢」,口碑越來越差。

網友紛紛留言:「有舞台、有資源幾年了,卻只會賣弄青春跟人設,那麼其他專業的演員情何以堪?」「剛看到她的時候,覺得是一個很有靈氣的小女孩,但從他放棄學習、正式投入演藝圈開始,明顯感覺得到她的氣質、內涵跟天賦在嚴重消耗。」