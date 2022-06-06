歐陽娜娜出道8年崩壞 3罪狀挨批變綠茶婊、蹭男神

歐陽娜娜在中國全力發展演藝事業。（取材自微博）

將過22歲生日的女星歐陽娜娜在中國全力發展演藝事業，曾有報導指出年收入破5億人民幣（約7504.5萬美元）。演技飽受批評的她主攻真人秀綜藝節目，儘管頗受時尚 品牌青睞，但在YouTube超過15萬人點閱的「鳳凰說」近日針對歐陽娜娜列出3大崩壞原因，質疑以她的能力在演藝圈還能混幾年呢？

「鳳凰說」日前上傳一支影片「清純少女崩壞史：年少成名的大提琴美少女，為何變成觀眾眼中茶味滿滿、乾哥哥好多的崩壞女星？」先是指出歐陽娜娜是著名星二代，頂著家族光環被稱天才大提琴美少女，出道後被公司以「每個女生都想活成歐陽娜娜」開始行銷，一步步嶄露頭角。

不過，「鳳凰說」提到歐陽娜娜接二連三的失言讓「學霸少女」人設崩壞，論演技更是場災難。她2016年擔任電視劇「是！尚先生」女主角，表情浮誇、聲音不自然，尷尬演出飽受批評。隨後她參與真人秀「演員的誕生」想雪恥，重現「我的父親母親」經典橋段，卻讓章子怡眉頭一皺。

歐陽娜娜（左）在「是！尚先生」擔任女一，遭網友狠批演技尷尬。（取材自豆辦電影）

再來歐陽娜娜轉戰真人秀，部分行為被指沒家教，跟男性相處沒分寸的行徑十分不討人喜歡。在「潮流合夥人」中，她表示衣服帶不夠，卻沒回應女來賓周揚青 表示「可以借妳」的邀請，最後卻穿上男星陳偉霆、范丞丞的衣服，因此被網友認為是「綠茶婊」。

影片更指出，歐陽娜娜常認男星為「乾哥哥」，包括房祖名、陳學冬、蔡徐坤等人，並有環抱、狂蹭、撒嬌等肢體互動，讓部分網友搖頭。

「鳳凰說」認為第3點是歌曲抄襲風波，歐陽娜娜在2020年推出單曲「The Best For You」，旋律被網友指出神似美國樂團Shaed的「Trampoline」、Ariana Grande的「Stuck With You」以及Camila Cabello的「This Love」。最後影片表示，歐陽娜娜出道8年來似乎仍在原地停留，「沒有演技、沒有作品，靠著蹭男神、炒緋聞 、拍廣告和代言賺錢」，口碑越來越差。

網友紛紛留言：「有舞台、有資源幾年了，卻只會賣弄青春跟人設，那麼其他專業的演員情何以堪？」「剛看到她的時候，覺得是一個很有靈氣的小女孩，但從他放棄學習、正式投入演藝圈開始，明顯感覺得到她的氣質、內涵跟天賦在嚴重消耗。」