工作室曬唐嫣6月行程圖… 粉絲氣炸喊：乾脆退娛樂圈

唐嫣工作室曬出6月行程圖，粉絲氣炸，紛喊要她退出娛樂圈。（取材自微博）

女星唐嫣2018年與男演員羅晉結婚、2019年懷孕，之後她將大部分時間留給家庭，作品銳減，行程也減少很多。近日，工作室曬出唐嫣的6月工作行程圖，寫著「暫無行程，如有改動將另行通知」，並附上一張唐嫣的甜美自拍，沒想到粉絲不買帳，怒喊「乾脆退出娛樂圈」。

網易娛樂報導，先前上海因為疫情封鎖，定居上海的唐嫣沒有什麼動靜，鮮少在微博 發出動態，如今上海逐漸解封，工作室卻透露接下來一個月都沒有行程，直接讓粉絲們氣炸，紛紛留言：「直接退出娛樂圈吧」、「退圈或者二胎就明說一聲唄」、「珍惜為數不多的粉絲吧」、「現在看都不想看妳了呢」。一條上了熱評的留言更寫到：「上海有序解封了，妳也不該再這樣毫不作為的擺爛下去了。」

可見粉絲們對於唐嫣的事業十分在意，都盼著自家偶像可以多出來營業，多搞事業，頗有「恨鐵不成鋼」的心情。

唐嫣在2004年因被導演 張藝謀選中成為「奧運 寶貝」之一，參加雅典奧運會閉幕式「中國8分鐘」。2009年，她憑藉古裝仙俠劇「仙劍奇俠傳三」中女媧後人「紫萱」一角獲得關注，而後事業一直走高，出演了眾多熱播劇，包括「夏家三千金」、「軒轅劍之天之痕」、「金玉良緣」、「何以笙簫默」、「活色生香」、「錦繡未央」等等。

唐嫣和羅晉於2018年宣布婚訊，小倆口分別配文「新娘是我」、「新郎是我」，發布九宮格甜蜜照片放閃。兩人之後選在維也納低調辦婚禮，據悉只小範圍邀請親友。

2019年9月19日，唐嫣在微博發布一組表情包，宣布自己懷孕，並於2020年2月左右升級當媽；同年8月，唐嫣產後首次公開出席活動，宣布產後復出，透露產下女兒。

不過唐嫣結婚生女後，出現在螢幕上的頻率大大降低，再加上她本來就低調的個性，讓粉絲們非常想念。對比同年齡的女演員們包括楊冪、趙麗穎、Angelababy（楊穎）、倪妮等，仍在積極打拚事業，因此讓粉絲對自家偶像低調和主營家庭感到不滿，都希望唐嫣可以露面。