潘瑋柏嫩妻承認「認識Amy姐」 親解天王嫂訓練營真相

宣云和潘瑋柏的婚姻生活相當低調。（取材自微博）

天王潘瑋柏近年在中國發展，前年更宣布閃娶小13歲、被稱為東方航空 「最美空姐」的宣云，不過女方後來被爆料加入「天王嫂訓練營」，由「Amy姐」訓練一票有名媛夢的女子釣上天王、富商。近日，近日宣云正面回應謠言，發文表示的確認識Amy姐，但兩人只是老鄉關係，並沒有外界網傳的「師徒情誼」。

潘瑋柏兩年前閃婚時，知名富二代王思聰卻在朋友圈爆料「天王嫂訓練營」，還點名：「我服了，Amy姐還是厲害，身邊兩名大將，一個嫁給天王郭富城，一個嫁給潘瑋柏，太有實力了」。之後關於宣云的謠言滿天飛，有指她帶球結婚、將要離婚，潘瑋柏公司當時說重話：「無聊，這段期間不實的謠言都有點過分了，不再回應不實的謠言了。」

宣云（右圖右）和潘瑋柏的婚姻生活相當低調。（取材自微博） 近日看到有網友仍質疑Amy姐和她的關係，宣云終於回應。宣云承認的確認識Amy姐，說對方是90後出生的南京人，兩人是同鄉，過去宣云是大學生時曾去面試 一檔綜藝節目，因此與當時是電視台工作人員的Amy姐認識，2015年後兩人就斷了聯繫，後來她才輾轉得知Amy姐到北京 工作從事娛樂圈工作。宣云表示，雙方至今已經約6年沒見面。

宣云更表示，不是所有的抹黑都值得用提告和解釋去還給自己清白，她不是活在網上的人，不需要對流言蜚語反應過頭；她說：「生活是自己的，有人信我愛我支持我，我就很滿足了」，意指老公跟家人都相信她，她也不需過多擔心。看到有網友質疑她開小號罵別人，宣云也直言：「請你發出來吧，我從來沒有小號的！」但對方繼續攻擊她，並直指她很快會被打臉，對此，她依然保持淡定：「歡迎。」