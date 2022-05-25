我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「你奪走我16歲童貞」牧師佈道時 她挺身指控性侵

德州小學槍案當下 子彈飛過窗戶 學童滿身鮮血逃

觀影說劇／22歲吳磊脫稚氣 「長歌行」電倒熱巴

記者陳慧貞╱綜合報導
吳磊在「長歌行」飾演大可汗的義子秦隼，也是精銳部隊鷹師特勤首領。(圖：緯來戲劇台提供)
吳磊在「長歌行」飾演大可汗的義子秦隼，也是精銳部隊鷹師特勤首領。(圖：緯來戲劇台提供)

古裝劇「瑯琊榜」中在胡歌身邊的「小飛流」長大了，今年22歲的吳磊，已脫去少年稚氣，在新戲「長歌行」中變成英勇壯碩的男兒，還與大美女迪麗熱巴在劇中譜出一段異族戀情，雖有觀眾質疑戲外兩人相差7歲，但整部戲拍下來，迪麗熱巴讚吳磊成熟穩重，一點也看不出對方比自己小。

在「長歌行」中，吳磊飾演大可汗的義子秦隼，也是精銳部隊鷹師的特勤首領，到處打探敵情，以便出兵侵略攻打，在大唐時巧遇女扮男裝的迪麗熱巴飾演的郡主李長歌，兩人不打不相識，直到意外得知對方是女兒身，開始產生愛慕之情。

迪麗熱巴在「長歌行」經常女扮男裝。(圖：緯來戲劇台提供)
迪麗熱巴在「長歌行」經常女扮男裝。(圖：緯來戲劇台提供)

劇中，吳磊有幾場需裸露上半身的戲分，為了這些裸露畫面，他積極健身，除了在片場努力運動外，吃的都是健身餐，零食一概不碰。他笑說他們劇中有『草原猛男團』，分別是他與易大千、娃爾，因為他們是草原的將領，得要有霸氣的身材，大家聚在一起都在研究如何增肌的方法，直到拍完戲殺青了，才敢好好吃一頓飯。

吳磊雖然才22歲，但在「長歌行」中卻是一個成熟英勇的的男人，熱巴說，有場兩人在屋頂賞月卻突然滾下來的戲，吳磊抱著她翻滾，還特別護著她的頭，一點都感覺不到是在跟「弟弟」演戲，反而覺得對方很會照顧人，魅力令人著迷。

迪麗熱巴（左）與吳磊在「長歌行」中有許多精采對手戲。(圖：緯來戲劇台提供)
迪麗熱巴（左）與吳磊在「長歌行」中有許多精采對手戲。(圖：緯來戲劇台提供)

迪麗熱巴 健身 胡歌

上一則

湯姆漢克扮「貓王」經紀 增肥、戴假髮吸睛

下一則

車銀優暖男行為被讚爆 曾哭求復合前女友

延伸閱讀

「不喝酒就沒人生」 何潤東曝擺爛式健身法

「不喝酒就沒人生」 何潤東曝擺爛式健身法
觀眾敲碗「瑯琊榜3」 開拍在即卡司保密

觀眾敲碗「瑯琊榜3」 開拍在即卡司保密
「瑯琊榜」7年了 胡歌、吳磊再攜手「不虛此行」

「瑯琊榜」7年了 胡歌、吳磊再攜手「不虛此行」
楊冪天價身家曝光 開心男方「為錢交往」：因為我有錢

楊冪天價身家曝光 開心男方「為錢交往」：因為我有錢

熱門新聞

吳綺莉和女兒「小龍女」吳卓林常常因家庭私事上版面。取材自微博

背小三罵名23年 吳綺莉不忍了 向成龍開砲揭實情

2022-05-22 09:58
李立群表示上海解封後，想要回台灣退休。(摘自微博)

李立群上海關到崩潰 曝近況：解封回台就退休

2022-05-19 10:34
南韓女星孫藝真。（取材自Instagram）

孫藝真婚後首發照片 寫下「好日子」網猜白衣男是玄彬

2022-05-19 03:30
湯姆克魯斯（右）與凱蒂荷姆絲的婚姻以離異收場。（路透資料照片）

湯姆克魯斯被她傷透心？傳多年來怕再認真談感情

2022-05-22 15:50
張庭(右)與林瑞陽曾為旗下事業舉辦熱鬧的造勢活動。（圖：達爾威公司提供）

拒被割韭菜 張庭提告維權 要回凍結20多億資產與聲譽

2022-05-24 01:21
強尼戴普的律師卡蜜兒瓦斯奎超強。(路透)

強尼戴普女律師連續4次打槍 安珀赫德律師嚇到結巴

2022-05-19 08:07

超人氣

更多 >
德州小學槍擊案至少21死 18歲槍手先殺祖母再作案 已被擊斃

德州小學槍擊案至少21死 18歲槍手先殺祖母再作案 已被擊斃
避Uber高價改搭地鐵 高盛員工無辜遭槍殺

避Uber高價改搭地鐵 高盛員工無辜遭槍殺
紐約地鐵槍殺無辜高盛員工 嫌犯乘勞斯萊斯協商自首

紐約地鐵槍殺無辜高盛員工 嫌犯乘勞斯萊斯協商自首
成都新娘嫁妝超過120萬美元 但新郎的表情比禮單更吸睛

成都新娘嫁妝超過120萬美元 但新郎的表情比禮單更吸睛
新疆官方資料庫被駭 大規模文件揭露維族再教育營慘況

新疆官方資料庫被駭 大規模文件揭露維族再教育營慘況