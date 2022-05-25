觀影說劇／22歲吳磊脫稚氣 「長歌行」電倒熱巴

吳磊在「長歌行」飾演大可汗的義子秦隼，也是精銳部隊鷹師特勤首領。(圖：緯來戲劇台提供)

古裝劇「瑯琊榜」中在胡歌 身邊的「小飛流」長大了，今年22歲的吳磊，已脫去少年稚氣，在新戲「長歌行」中變成英勇壯碩的男兒，還與大美女迪麗熱巴 在劇中譜出一段異族戀情，雖有觀眾質疑戲外兩人相差7歲，但整部戲拍下來，迪麗熱巴讚吳磊成熟穩重，一點也看不出對方比自己小。

在「長歌行」中，吳磊飾演大可汗的義子秦隼，也是精銳部隊鷹師的特勤首領，到處打探敵情，以便出兵侵略攻打，在大唐時巧遇女扮男裝的迪麗熱巴飾演的郡主李長歌，兩人不打不相識，直到意外得知對方是女兒身，開始產生愛慕之情。

迪麗熱巴在「長歌行」經常女扮男裝。(圖：緯來戲劇台提供)

劇中，吳磊有幾場需裸露上半身的戲分，為了這些裸露畫面，他積極健身 ，除了在片場努力運動外，吃的都是健身餐，零食一概不碰。他笑說他們劇中有『草原猛男團』，分別是他與易大千、娃爾，因為他們是草原的將領，得要有霸氣的身材，大家聚在一起都在研究如何增肌的方法，直到拍完戲殺青了，才敢好好吃一頓飯。

吳磊雖然才22歲，但在「長歌行」中卻是一個成熟英勇的的男人，熱巴說，有場兩人在屋頂賞月卻突然滾下來的戲，吳磊抱著她翻滾，還特別護著她的頭，一點都感覺不到是在跟「弟弟」演戲，反而覺得對方很會照顧人，魅力令人著迷。