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經紀人再控欠薪 陳志朋身價曝光

娛樂新聞組╱綜合報導
陳志朋遭合作14年的經紀人控訴積欠傭金。（取材自微博）
陳志朋遭合作14年的經紀人控訴積欠傭金。（取材自微博）

前「小虎隊」成員陳志朋被合作14年的經紀人威廉踢爆長期欠傭金，但陳志朋透過助理發5點聲明澄清，表示雙方是口頭合約、固定薪酬，沒欠傭金。威廉二度發聲明反擊，揭發陳志朋「不規範操作」，意外曝光陳志朋的表演價碼和身家。

綜合媒體報導，威廉透露自己於2012年以個人名義為陳志朋成立工作室，主要接洽商業合作，他和陳志朋個人名義簽定的商演酬勞，全部都進到陳志朋的個人帳戶，並沒有依照一般流程匯至工作室公帳，以便合理分配各種費用，包括經紀人的傭金，這種方式還成為陳志朋規避法律責任的防火牆，暗指有違法之嫌。

威廉說，14年前剛成為陳志朋的經紀人時，他默默幫忙接工作，商演的價碼從最初的一場5萬元(人民幣，下同，約7500美元）漲到一場30萬元，讓陳志朋「在內地一線城市及在台灣都置辦了產業，均價值不菲」。威廉表示陳志朋每月確實有支付他微薄的薪資，但跟這14年來經紀人的提成傭金完全不成比例。

另外，對於網友稱「逼迫陳志朋穿奇裝異服」，威廉也強調穿著全是陳志朋自願並要求團隊配合在衣服上實現「全面放飛」，以增加曝光熱搜，自己與合作公司多次想阻止都未果。

威廉對陳志朋喊話，已經發出律師函，希望對方能以實際行動解決問題。

陳志朋 威廉

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