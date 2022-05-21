51歲生日遭經紀人控長期欠薪 陳志朋：報酬已付清

陳志朋遭經紀人控訴長期拖欠佣金。（取材自微博）

前台灣男團「小虎隊」成員陳志朋 近年將演藝重心轉往中國發展，前年才參加選秀節目「追光吧！哥哥」，再度受到矚目。沒想到，近日陳志朋被合作14年的經紀人威廉 爆料長期積欠薪資，透過工作室發出聲明開撕，已委托律師正式通知對方解除合作關係。21日陳志朋有透過友人代為回應，揭露威廉自2020年起已未再負責經紀工作，報酬也都已匯給對方。

威廉自稱是陳志朋的經紀人，透過工作室微博 發聲明表示，自己從2008年與陳志朋合作，經過迷茫、困惑到破解重生，彼此信任也互相成就，「但因長期拖欠經紀人佣金問題，我被迫選擇離開」，已委託律師解除兩人合作關係，相關問題將通過法律途徑解決，「期待能夠平穩有序的過渡」。

諷刺的是，當天是陳志朋51歲生日，聲明提到「5月19日是陳志朋的生日，晚到的一句『生日快樂』，生日是成長也是逝去……現在又剛好在這個時間道別，道一聲往後一切安好」，引用對方曾說「人生往回看是不可以的，會看到很多自己很受傷的一面」自勉，如今卻已諷刺十足。

而陳志朋友人在微博發出聲明表示，陳志朋與威廉從2008年合作，雙方以口頭約定由威廉來處理對外合作的經紀事宜，每月陳志朋會支付固定報酬給威廉，且無約定合作期限，更無傭金約定，2020年6月威廉基本未在負責經紀工作，但有少部分商演或是影劇項目會請威廉代為引薦，並且也有支付酬勞，從2021年12月起威廉也未再引薦任何項目。

另外工作室是威廉2012年11月註冊成立，2021年12月注銷，同樣工作室的微博帳號也是威廉註冊申請及管理，最後提到這兩年雙方雖然合作不多，但是陳志朋很尊重對方，希望雙方不合作也能好聚好散。