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黃軒新戲變窮男苦追白百何 跳廣場舞攏絡親家母

娛樂新聞組／綜合報導
黃軒再次突破形象，挑戰都市生活輕喜劇。（取材自微博）
黃軒再次突破形象，挑戰都市生活輕喜劇。（取材自微博）

都市生活輕喜劇「歡迎光臨」近日首播，主演黃軒、白百何、朱雨辰、丁嘉麗等在親情、愛情、友情的三重奏之中，傾情上演小人物的生活奮鬥史。該劇最大的亮點是，繼扶貧攻堅劇「山海情」之後，黃軒再次突破形象，首度挑戰廣場舞。

新快報報導，「歡迎光臨」由正午陽光出品，根據鮑鯨鯨小説「我的蓋世英熊」改編。該劇將鏡頭對準大城市中的「無名之輩」，以「超級英雄」為題引出普通人對生活的思考——這些現實生活中的小人物在平凡人生中，不甘於「囫圇地活著」，也嚮往做個「能人」。劇中的人物們沒有驚天動地的磨難和一步登天的逆襲，卻積極尋找著與生活和解的鑰匙，雞毛蒜皮足以泛起生命的漣漪，在輕鬆的氛圍中刻畫出大眾真實寫照，激起每一位奮鬥者的共鳴。

該劇多線並行，由張光正、王牛郎、陳精典組成的酒店門童三兄弟是貨真價實的工薪階層，三兄弟「親密」同居50平方米小屋，他們窮得真實，也暖得鮮活。愛情線則圍繞張光正、鄭有恩的生活圈，刻畫出三組起點不同卻努力尋找靈魂共鳴的情侶。缺少子女陪伴的阿姨們則通過廣場舞揮灑對生活的熱忱，力圖在舞台上謀出一番天地，夕陽歲月重新綻放，再度瀟灑走一回。

據報導，劇中男主角張光正由黃軒飾演，張光正是五星級酒店門童，對空姐鄭有恩一見鐘情，為改變自己得過且過的「宅癱男」生活，讓女神看到自己積極的一面，張光正加入了鄭有恩媽媽所在的廣場舞隊伍，在每日的相處中逐漸打破了對廣場舞阿姨的刻板印象，並被她們對生活的熱愛所鼓舞，重拾對事業和生活的信心和追求，與鄭有恩的關係也隨之變化。

白百何飾演女主角鄭有恩，是一個潑辣直爽的空姐，外表看著囂張帶刺，卻有一顆柔軟又熱情的心。因為張光正的執著與勇氣，鄭有恩也漸漸對他產生了感情。此外，「門童三兄弟」中的王牛郎、陳精典由朱雨辰、白宇帆出演，老戲骨丁嘉麗則飾演老年廣場舞女團代表孫彩霞。

白百何

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