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劉濤又傳離婚 夫被爆炒幣虧數億人民幣

娛樂新聞組╱綜合報導
劉濤(左)、王珂屢傳離婚消息。(取材自微博)
劉濤(左)、王珂屢傳離婚消息。(取材自微博)

「瑯琊榜」女星劉濤又被傳離婚了，她與昔有「京城四少」之稱的商人王珂於2007年閃婚，經歷老公破產仍不離不棄，復出拍戲幫忙清還債務，夫妻倆曾一起登綜藝節目，感情讓人羨慕；但近期網路又瘋傳王珂因為炒幣虧好幾億，兩人終於離婚了。隨後，劉濤工作室與她本人駁謠言，表示已對該網友提告。

綜合媒體報導，有微博博主爆料，寫著「劉濤老公08年炒股炒期貨欠了幾個億的債，劉濤拚死拚活出來拍了十多年電視劇才還完，甚至1年接近20部戲。結果又一屁股虧在炒幣上。有的男人命就是這麼好，有大美女倒貼生兒育女還幫還債！」而劉濤工作室則於爆料者留言「發布的為不實內容，請立即刪除，網絡並非法外之地，拒絕造謠及傳謠，我們保留合法追究的權利。」

而劉濤本人隨後也親發文，表示「我的性格是踏實努力工作生活，不希望分精力理會毫無意義的事，但謠言卻總是無休止重複出現」，她直問：「我不知道發這些根本不存在事實的謠言，對於一些人而言究竟有什麽意義？是能夠獲取多一些點擊率和關注，從此能把你的號變得更增值？還是圖一時嘴快顯得自己知道的比別人多？就想找點事情？」她最後呼籲大家別再理會謠言。

其實這已經不是劉濤和王珂第一次被傳離婚了，今年3月，網上就曾有多個賬號發布關於劉濤王珂離婚的消息，劉濤工作室當時也發過聲明，否認離婚。

劉濤 破產 微博

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