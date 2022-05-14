女兒停課變「造型師」巧手綁髮 林心如嘆：頭髮快被拔光

林心如在社群曬女兒綁的頭髮。（取材自臉書）

當紅女星林心如 主演的電視劇「華燈初上」播完第三季，最近她和霍建華的女兒小海豚因為疫情 嚴重學校停課，她也在家陪讀和陪玩。林心如日前在社群媒體 上曬出女兒為她化妝和綁頭髮的照片，馬尾上滿滿的彩色髮夾十分可愛，她卻哀怨嘆：「寶貝妳真的綁得很好，但媽媽的頭髮快被妳拔光了。」

林心如寫下：「寶貝說以後我上班她來幫我化妝綁頭髮。是綁得很好但媽媽頭髮快被妳拔光了、把眼線畫到與眉毛齊常說是跟我學的」，文末更提到「停課不停玩」。

只見照片中，小海豚不僅幫林心如綁頭髮，還在上頭夾了色彩繽紛的小夾子裝飾，巧手成果驚艷眾人，還引來一票明星留言誇讚，包括Ella（陳嘉樺）、愛紗、張棋惠都大讚太可愛，就連侯佩岑也笑說：「可以預約嗎？姨姨也需要妝髮。」

林心如不時會分享母女互動，但從未讓女兒正臉曝光，十分保護孩子隱私。（取材自Instagram）

其他人也紛紛留言笑稱：「媽媽忍痛力很強」、「叫爸爸也給她畫一下」林心如立刻回：「當然有」，可見得一家人在家玩得很開心。

林心如2020年就送當時3歲多小海豚上幼稚園，也曾分享許多相關趣事。最初孩子入學時，她以為是霍建華會哭，結果沒想到落淚的是自己，當時她不好意思表示：「她進去前突然緊抱我一下，我就掉了兩滴淚。」她也叮嚀女兒被人欺負一定要告訴老師，結果女兒回說有人推她，她心急問原因，女兒直率回：「因為我撞到他。」才讓她放心大笑。