復合李澤楷？梁洛施高調出海慶母親節 燦笑曬禮物

梁洛施目前的生活絲毫不輸普通豪門貴婦。（取材自Instagram）

要說女星為豪門產子但最後分道揚鑣的，很多網友會想到梁洛施和吳佩慈。圈中女神之一的梁洛施成名之後，經介紹與香港 富二代李澤楷相戀；為了戀情，梁洛施不惜賠付高額違約金也要退圈，卻在為李澤楷產下三子後官宣分手。不過，近日梁洛施曬出包遊艇出海慶祝母親節 的照片，網友驚訝於她的財力，並猜測她是否將和李澤楷復合。

網易娛樂報導，近日梁洛施在社交平台曬出母親節當天在遊艇慶祝的照片，畫面中梁洛施留著齊瀏海、綁馬尾，並化著精緻的淡妝；她身著藍色長款碎花連衣裙，身材苗條，看起來少女感十足。梁洛施周邊則擺著精美的花籃以及紅色氣球，可謂儀式感十足。而梁洛施發文的時候還特意配上了5個表情圖，三個小男孩代表三個兒子。

梁洛施在遊艇高調過母親節，精心打扮曬禮物。（取材自Instagram）

很多網友猜測這很可能是李澤楷為梁洛施精心準備的，但是通過梁洛施的社交平台曬出的日常來看，似乎看不到任何關於李澤楷的信息。港媒近期拍到兩人同框，還是10年前一起參觀孩子的比賽時。

據報導，儘管梁洛施與李澤楷已分手，但是兩人名義上共同扶養三個兒子，難以完全斷絕關係，而且梁洛施目前的生活絲毫不輸普通豪門貴婦，主要經濟來源還是離不開李澤楷的支持。所以當年與李澤楷分手時，梁洛施就宣布重新復出，不過直到現在還是很少見到她公開現身，更別說繳出代表作了。

李澤楷是香港富二代，本身也很會賺錢。（中新社）

另一邊，56歲的李澤楷近期也罕見公開現身，與眾多豪門一同參加香港第六屆行政長官選舉。身著白色襯衫搭配西服褲的李澤楷顯得年輕，看起來似乎只有40多歲，面對鏡頭也是熱情打招呼；這也是他與港姐郭嘉文被傳分手後罕見露面。