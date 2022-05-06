周杰倫「范特西」名氣太紅 遭微博冒名賣NFT

周杰倫「嘉年華」世界巡演時隔近3年將重啟。（取材自微博）

由周杰倫 （周董）好友創立的潮牌PHANTACi授權元宇宙平台Ezek，推出品牌首款NFT 藝術品「Phanta Bear」，全球限量僅1萬個年初於元旦開賣即秒殺，瞬間進帳1000萬美元，雖所屬杰威爾發聲明表示此商業行為與周董無關，但Phanta Bear價值仍是水漲船高。

周杰倫好友創立的潮牌曾以他形象推出NFT，全球限量一萬個，開賣即秒殺，瞬間進帳1000萬美金，吸引CNN報導。（圖：Ezek提供）

不料，最近卻有不明網站冒用周杰倫名氣，表示將以他的「范特西」專輯為靈感，推出新的NFT創作。對此，周杰倫所屬的杰威爾音樂罕見發表聲明澄清，表示該網站與周杰倫和公司沒有任何關係。

杰威爾聲明中提到：「近日有自稱周杰倫資訊網及Fantasy NFT網站，發出消息將推出以周杰倫『范特西』專輯為靈感之NFT，本公司在此嚴正聲明該網站宣稱之Fantasy NFT並非本公司或周杰倫推出之NFT！該網站及其提及之所有成員均與周杰倫及杰威爾音樂無關！為免歌迷混淆，特此說明。」據悉，周董並沒有使用微博 ，有許多以他為名的粉絲團都非官方授權，也呼籲民眾不要上當。

實際上，周杰倫並未特別經營微博帳號，但卻有不少粉絲創立以他為名的粉絲團，被點名的「周杰倫資訊網官方微博」，就擁有超過220萬粉絲追蹤，不過遭到點名後，此微博目前已經將這則販賣NFT的貼文悄悄刪除。

此外，演藝圈大小活動受新冠疫情升溫影響，紛紛喊卡或延期，在如此低迷的氛圍中，周杰倫「嘉年華」世界巡演時隔近三年釋出重啟曙光，將於12月17、18日於新加坡國家體育館舉辦，巧的是延期前的最後演出的場次也是新加坡場，頗有「承先啟後」的好兆頭。

周董也無預警喜公布發片計畫，PO出歐洲宮廷風場景的拍攝照，他雖未入鏡，但寫道：「如果我說6、7月發新專輯，你們是不是又不信了。」有網友對比他曝光的鋼琴，發現中國知名鋼琴家郎朗也曾在社群曝光同款鋼琴，當時周董還點了讚，因而盛傳兩人在新專輯有合作，而兩人早在「周遊記」節目中曾鬥琴，再度合作也引起粉絲熱議，對此目前尚未取得杰威爾回應。