我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中駐美大使秦剛：美國是時候取消對中加徵關稅了

俄「莫斯科號」遭擊沉前 美國曾跟烏克蘭分享船艦情資

周杰倫「范特西」名氣太紅 遭微博冒名賣NFT

記者王郁惠／綜合報導
周杰倫「嘉年華」世界巡演時隔近3年將重啟。（取材自微博）
周杰倫「嘉年華」世界巡演時隔近3年將重啟。（取材自微博）

周杰倫（周董）好友創立的潮牌PHANTACi授權元宇宙平台Ezek，推出品牌首款NFT藝術品「Phanta Bear」，全球限量僅1萬個年初於元旦開賣即秒殺，瞬間進帳1000萬美元，雖所屬杰威爾發聲明表示此商業行為與周董無關，但Phanta Bear價值仍是水漲船高。

周杰倫好友創立的潮牌曾以他形象推出NFT，全球限量一萬個，開賣即秒殺，瞬間進帳1...
周杰倫好友創立的潮牌曾以他形象推出NFT，全球限量一萬個，開賣即秒殺，瞬間進帳1000萬美金，吸引CNN報導。（圖：Ezek提供）

不料，最近卻有不明網站冒用周杰倫名氣，表示將以他的「范特西」專輯為靈感，推出新的NFT創作。對此，周杰倫所屬的杰威爾音樂罕見發表聲明澄清，表示該網站與周杰倫和公司沒有任何關係。

杰威爾聲明中提到：「近日有自稱周杰倫資訊網及Fantasy NFT網站，發出消息將推出以周杰倫『范特西』專輯為靈感之NFT，本公司在此嚴正聲明該網站宣稱之Fantasy NFT並非本公司或周杰倫推出之NFT！該網站及其提及之所有成員均與周杰倫及杰威爾音樂無關！為免歌迷混淆，特此說明。」據悉，周董並沒有使用微博，有許多以他為名的粉絲團都非官方授權，也呼籲民眾不要上當。

實際上，周杰倫並未特別經營微博帳號，但卻有不少粉絲創立以他為名的粉絲團，被點名的「周杰倫資訊網官方微博」，就擁有超過220萬粉絲追蹤，不過遭到點名後，此微博目前已經將這則販賣NFT的貼文悄悄刪除。

此外，演藝圈大小活動受新冠疫情升溫影響，紛紛喊卡或延期，在如此低迷的氛圍中，周杰倫「嘉年華」世界巡演時隔近三年釋出重啟曙光，將於12月17、18日於新加坡國家體育館舉辦，巧的是延期前的最後演出的場次也是新加坡場，頗有「承先啟後」的好兆頭。

周董也無預警喜公布發片計畫，PO出歐洲宮廷風場景的拍攝照，他雖未入鏡，但寫道：「如果我說6、7月發新專輯，你們是不是又不信了。」有網友對比他曝光的鋼琴，發現中國知名鋼琴家郎朗也曾在社群曝光同款鋼琴，當時周董還點了讚，因而盛傳兩人在新專輯有合作，而兩人早在「周遊記」節目中曾鬥琴，再度合作也引起粉絲熱議，對此目前尚未取得杰威爾回應。

周杰倫 NFT 微博

上一則

大S婚後首露面 露新刺青放閃具俊曄

下一則

「捍衛戰士2」航母上首映 阿湯哥空降開場

延伸閱讀

昆凌育兒有原則 因「便秘藥」發現懷三寶

昆凌育兒有原則 因「便秘藥」發現懷三寶
三寶媽昆凌纖細美照曝光 懷孕初期飲酒差點吃「猛藥」

三寶媽昆凌纖細美照曝光 懷孕初期飲酒差點吃「猛藥」
5歲兒畫樂譜 周杰倫：心中有旋律？ 網誇：基因太強

5歲兒畫樂譜 周杰倫：心中有旋律？ 網誇：基因太強
昆凌已生第3胎？ 與周杰倫再迎小公主

昆凌已生第3胎？ 與周杰倫再迎小公主

熱門新聞

張柏芝常在社群平台分享與三個小孩的互動。（取材自微博）

張柏芝臉貼小鮮肉幸福自拍 網驚：是熟悉的他

2022-04-28 02:24
陳美鳳曬出多款造型。（取材自臉書）

出道45年凍齡美肌不變 陳美鳳認了1部位「是假的」

2022-05-03 22:12
「風起隴西」Angelababy出場，網友她法令紋明顯、微笑唇出戲，但演技有進步。（視頻截圖）

Angelababy「風起隴西」終於出場 網酸老了一大圈

2022-04-29 02:26
67歲林青霞分享近況，自爆5歲孫女愛打麻將。（取材自微博）

林青霞躲疫情不出門忙打麻將 自曝5歲孫女也著迷

2022-05-03 02:30
甄子丹(左)大女兒甄濟如外型亮麗、成績優秀。圖／摘自IG

甄子丹18歲漂亮女兒是學霸 入名校成為歐陽娜娜學妹

2022-05-02 11:21
撒貝寧稱外籍老婆中文退步，親自教學遭打臉。(取材自微博)

外籍妻子中文退步 撒貝寧親自教學卻遭「打臉」

2022-04-30 02:26

超人氣

更多 >
疑為高中舞會爭執 芝狠父活活打死17歲女兒

疑為高中舞會爭執 芝狠父活活打死17歲女兒
近2年來最糟單日表現 道指跌逾1000點 那指重挫近5%

近2年來最糟單日表現 道指跌逾1000點 那指重挫近5%
美研究：Omicron與先前其他變異株一樣嚴重

美研究：Omicron與先前其他變異株一樣嚴重
女子德州舊貨店35元買下雕像 竟是兩千年前羅馬石刻

女子德州舊貨店35元買下雕像 竟是兩千年前羅馬石刻
美股盤中重挫 道瓊工業指數跌逾1200點

美股盤中重挫 道瓊工業指數跌逾1200點