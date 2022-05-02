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樂基兒為3歲兒慶生曬照 網驚：變圓潤長得不一樣

娛樂新聞組／綜合報導
41歲的樂基兒曬出在峇里島度假照片，網友指身材比以前圓潤許多。（取材自Instagram）
41歲的樂基兒曬出在峇里島度假照片，網友指身材比以前圓潤許多。（取材自Instagram）

現年41歲的香港知名女星樂基兒，過去曾與「四大天王」中的黎明有過一段四年的婚姻，兩人離婚後樂基兒在2017年再婚食品業大亨朱智豪（Ian），生下寶貝兒子Hunter後她逐漸淡出演藝圈，直到近日她公開替兒子慶祝三歲生日，但眼尖的網友卻發現樂基兒的身材不僅比以前圓潤許多，臉蛋似乎也長得有些不一樣，意外引起討論。

綜合媒體報導，樂基兒的寶貝兒子Hunter近日迎接三歲生日，樂基兒與老公為了替他慶生，一家人特別飛往峇里島度假，樂基兒還在Instagram上感性發文表示：「真不敢相信你已經三歲了！爸爸和媽媽非常愛你，我們將盡可能地當最好的父母，迫不及待與你度過今天，你是我生命中的最愛」，最後她也不忘感謝各界的祝福以及特別來參加聚會的親朋友好友，並曬出一連串慶生當日的照片。

在樂基兒公開的照片中，只見她身穿白色的平口洋裝及紅色髮帶，拿著卡通氣球趴在草地上擺出優雅的姿勢，接著分享多張她與老公抱著兒子合影的照片，幸福模樣溢於言表。但網友指出樂基兒比以前圓潤許多，臉蛋似乎也變得有些不同。

事實上，樂基兒自從生下兒子後就曾被網友拍到私下真實模樣而被嘲諷「身材走樣」，但樂基兒表示，自己已減去懷孕時所增加的體重，因此並不覺得自己胖，正面回應網友的攻擊，也獲得大批粉絲的支持。

樂基兒在2008年被爆與大自己13歲的黎明在美國秘密結婚，成為天王嫂，但由於兩人性格不合，有傳當年黎明希望太太可以專心照顧家庭，但樂基兒性格外向，兩人最終分開。

在2017年樂基兒宣布再婚消息，決定與拍拖兩年的圈外男友Ian結婚。當時男友更聲稱為樂基兒慶祝生日，而帶她飛到美國加州一個小鎮，原來是驚喜求婚，兩人在加州低調舉行小型婚禮。

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